Dolar
39.28
Euro
44.95
Altın
3,360.06
ETH/USDT
2,431.70
BTC/USDT
101,511.00
BIST 100
9,486.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fas’ta yasak nedeniyle kurban kesemeyecek olan vatandaşlar bayrama buruk giriyor

Fas'ta, hayvan pazarlarının kapatılması ve kurban kesimiyle bağlantılı tüm ticari faaliyetlerin geçici olarak durdurulması kararı sonrası vatandaşlar, Kurban Bayramı'nda "kurban kesemeyecek olmanın" burukluğunu yaşıyor.

Enes Yıldırım  | 06.06.2025 - Güncelleme : 06.06.2025
Fas’ta yasak nedeniyle kurban kesemeyecek olan vatandaşlar bayrama buruk giriyor Fotoğraf: Abu Adem Muhammed/AA

Rabat

Ülkede cumartesi günü kutlanacak olan Kurban Bayramı öncesinde hükümet tarafından alınan karar kurban kesimiyle bağlantılı tüm ticari faaliyetleri bıçak gibi kesti.

Fas’ın başkenti Rabat’ta yasak nedeniyle kurbanlık alamayan vatandaşlar, dini bir vecibeyi yerine getiremeyecek olmanın burukluğu içinde bayrama hazırlanıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Rabat’ın tarihi bölgesi olan Rabat Medinası’nda buruk bir bayram alışverişi yapanlar özellikle tatlı dükkânları ve geleneksel kıyafet satan mağazalara ilgi gösterdi.

Tatlı ve kurabiye fırınlarının önünde kuyruklar oluşurken, şebbakiye, baghrir, msemen ve batbot gibi geleneksel lezzetler müşterilerin beğenisine sunuldu.

Kral 6. Muhammed: Kurban halk adına sembolik olarak kesilecek

Fas Kralı 6. Muhammed, Kurban Bayramı'na ilişkin şubat ayında yaptığı açıklamada, ülkede iklim değişikliği kaynaklı kuraklık ve ekonomik zorlukların etkili olduğunu vurgulamıştı.

Kral Muhammed, hayvan varlığında ciddi azalmaların yaşandığına dikkati çekerek, kurban kesmenin İslam'da güçlü bir sünnet olduğunu ancak mevcut zorluklar nedeniyle bu ibadetin dar gelirli kesimler için ağır bir yük haline gelebileceğini ifade etmişti.

Fas Kralı, dini sorumlulukların kolaylaştırılması yönündeki görevleri çerçevesinde, bu yıl halka kurban kesmekten feragat etmeleri çağrısında bulunarak, bu ibadeti sembolik olarak Fas halkı adına kendisinin yerine getireceğini bildirmişti.

Ülkede 1963, 1981 ve 1996 yıllarında da halktan kurban kesmekten feragat etmeleri istenmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hacı adaylarının Kurban Bayramı'nı kutladı
Türk askeri, Kosova’nın Sırbistan sınırında devriye faaliyetlerini sürdürüyor
Emine Erdoğan: Merhametin en derin hislerle yaşandığı mübarek Kurban Bayramı'nı gönlümüz buruk idrak ediyoruz
Trabzon'daki taşkında suyun yükselme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi
Diyarbakır'da 13 katlı binada çıkan yangında 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Fas’ta yasak nedeniyle kurban kesemeyecek olan vatandaşlar bayrama buruk giriyor

Fas’ta yasak nedeniyle kurban kesemeyecek olan vatandaşlar bayrama buruk giriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hacı adaylarının Kurban Bayramı'nı kutladı

Emine Erdoğan: Merhametin en derin hislerle yaşandığı mübarek Kurban Bayramı'nı gönlümüz buruk idrak ediyoruz

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, Kurban Bayramı'na soykırım ve açlığın gölgesinde girdi

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, Kurban Bayramı'na soykırım ve açlığın gölgesinde girdi
Büyük İstanbul Otogarı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor

Büyük İstanbul Otogarı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor
Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele Kurban Bayramı'nda da kesintisiz sürecek

Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele Kurban Bayramı'nda da kesintisiz sürecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet