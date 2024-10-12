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Dünya

CENTCOM'un Yom Kippur paylaşımına sosyal medyada büyük tepki

CENTCOM, Yahudilerin bayramı Yom Kippur'u kutlamak amacıyla sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşım büyük tepki çekti.

Nuri Aydın  | 12.10.2024 - Güncelleme : 12.10.2024
CENTCOM'un Yom Kippur paylaşımına sosyal medyada büyük tepki

Istanbul

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), Yahudilerin kutsal kabul ettikleri koç boynuzundan yapılan Şofar çalgısıyla X sosyal medya platformunda paylaşım yaptı.

Paylaşımın altına yorum yapan binlerce kişi, ABD'nin İsrail'e desteğini eleştirdi. Bazı X kullanıcıları, CENTCOM'un paylaşımını "ihanet" olarak değerlendirirken Amerikalı ünlü oyuncu ve yapımcı Kevin Sorbo, "Oğullarım yabancı bir savaşta ölmeyecek." ifadesini kullandı.

ABD halkının vergileriyle İsrail'in desteklenmesine karşı çıkan bazı kişiler, CENTCOM'a "Özür dilerim. Siz hangi ülkenin gücüsünüz?" sorusunu yöneltti.

Bazı kullanıcılar ise İsrail'in Gazze'deki soykırımını kınayıp ABD'yi bu suçların parçası olamamaya davet etti.

Yahudiliğin en önemli mukkaddes bayramı olarak gösterilen Yom Kippur, bağışlanmak isteyenlerin oruç tutup sinagoglarda dua ettiği bir gün olarak biliniyor.

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