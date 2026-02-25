Dolar
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
Dünya

CENTCOM'un Orta Doğu'daki üslerine 300'den fazla jet ve askeri uçak konuşlandırıldı

ABD ile İran arasındaki gerilim artarken, Washington yönetimi, Orta Doğu'daki ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) üslerine 300'den fazla jet ve askeri uçak gönderdi.

Efe Özkan, Yasin Yorgancı  | 25.02.2026 - Güncelleme : 25.02.2026
CENTCOM'un Orta Doğu'daki üslerine 300'den fazla jet ve askeri uçak konuşlandırıldı

Ankara

Açık kaynak uçuş verilerine göre, bölgede çoğunlukla Katar'daki El-Udeid Hava Üssü, Ürdün'deki Muwaffaq al Salti Hava Üssü ve Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü arasında dağıtılmış 300'den fazla ABD askeri uçağı ve jeti bulunuyor.

Bunlarla birlikte, bölgede USS Abraham Lincoln ve USS Gerald R. Ford uçak gemilerindeki 8 ve 9 numaralı uçak gemisi hava filoları da yer alıyor.

Ocak başından bu yana, Patriot ve Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) füze savunma sistemleri ile desteklenen bu çapta bir hava kuvvetini meydana getirmek için CENTCOM'un bölgedeki üslerine tahmini 270 "C-17" ve "C-5" lojistik uçuşun gerekli olduğu görülüyor.

Halihazırda, tahmini 75 "KC-46" ve "KC-135" stratejik nakliye uçağı CENTCOM'a konuşlandırılmış veya bölgeye uçuş yollarında yer alıyor.

Bölgedeki ABD Hava kuvvetleri envanterinde, çok çeşitli destek ve taarruz uçakları bulunuyor.

Yaklaşık 84 "F-18E/F", 36 "F-15E", 48 "F-16C/CJ/CM" ve 42 "F-35A/C" jeti, tüm uçakların neredeyse yüzde 70'ini oluşturuyor.

Kalan yüzde 30'luk kısım da 18 "EA-18G Growler" elektronik savaş uçağı, 12 "A-10C Thunderbolt" yakın hava desteği uçağı, 5 "E-11A Muharebe Alanı Hava İletişim Düğümü (BACN)" uçağı ve 6 "E3 Sentry Hava Uyarı ve Kontrol Sistemi (AWACS)" uçağı gibi tanker uçakları ve özel görevlerdeki taarruz jetlerinden meydana geliyor.

ABD'nin Haziran 2025'te İran'a yönelik saldırılarında kullandığı B-2 bombardıman uçaklarına dair herhangi bir hareketlilik gözükmüyor.

İsrail'in hava varlığı

Washington'ın askeri yığılması dikkati çekerken, İsrail'in İran'a karşı saldırılara katılabilme ihtimali de göz ardı edilmiyor.

İsrail'in 66 "F-15I/C/D", 173 "F16I/C/D" ve 48 "F-35" savaş uçağından oluşan filosu, İran'a karşı saldırılara katılabilecek kuvvetlerin toplam hava gücünü fiilen ikiye katlıyor.

İsrail'in, ABD'nin en gelişmiş savaş uçaklarından olan ve İsrail kamu yayın kuruluşu KAN'a göre "düşman topraklarına sızmak ve hava savunma sistemlerini ve radar tesislerini devre dışı bırakmak" için kullanılabilecek 12 ABD yapımı "F-22 Raptor" hayalet savaş uçağı da teslim aldığı aktarılıyor.

Dün itibarıyla ABD'deki Langley Hava Kuvvetleri Üssü'nden kalkan ve muhtemelen İngiltere'deki RAF Lakenheath üzerinden İsrail'deki diğerlerine katılacak olan 6 "F-22" daha görüldü.

"Başkan Trump'ın ilk tercihi her zaman diplomasi"

Beyaz Saray'da dün basın mensuplarıyla bir araya gelen Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "Başkan Trump'ın ilk tercihi her zaman diplomasi olmakla birlikte, gerekirse ABD ordusunun ölümcül gücünü kullanmaya da hazırdır. Dolayısıyla, bu konuda nihai kararı her zaman Başkan verir." ifadelerini kullanmıştı.

Leavitt, "ABD, İran'a ait nükleer tesisleri tamamen yok ettiyse, İran'ın şu anda nükleer kapasite noktasında nasıl bir tehdit olduğu" yönündeki bir soruya Trump'ın açıklamalarıyla cevap vermişti.

ABD'li Sözcü, İran'a ait 3 nükleer tesisin tamamen yok edildiğini savunduktan sonra, şunları kaydetmişti:

"Ancak bu durum, İran'ın ABD'yi ve müttefiklerimizi doğrudan tehdit edebilecek bir nükleer programı bir daha asla denemeyeceği anlamına gelmez. Başkan'ın bir daha asla yaşanmamasını istediği şey bu."

Bu açıklamalar, Umman arabuluculuğunda İran ile ABD arasında yapılacak üçüncü tur dolaylı nükleer görüşmelerin yarın Cenevre'de gerçekleştirileceği ve İran'ın burada bir taslak öneri sunmasının beklendiği bir dönemde geldi.

