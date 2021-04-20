Euro
9.79
Dolar
8.12
BIST 100
1,365.27
Altın
1,778.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

CENTCOM Komutanı: Bir daha Afganistan'a asker gönderme durumu söz konusu olmayacak

CENTCOM Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, "Bir daha hiçbir akıl alır koşulda işgal etmek üzere Afganistan'a girmeyeceğiz. Yapacağımız şey bize saldırma niyetine sahip olanları tespit edebildiğimiz ölçüde bulup onlar için gerekeni yapacağız" dedi.

Kasım İleri   | 20.04.2021
CENTCOM Komutanı: Bir daha Afganistan'a asker gönderme durumu söz konusu olmayacak

Washington DC

ABD'nin Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, Afganistan'daki Amerikan askerlerinin çekilmesi sonrasında bu ülkede terör tehditlerini mücadelenin zor olacağını ancak bir daha hiçbir şekilde işgal amacıyla Afganistan'a girmeyeceklerini söyledi.

Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesinde, değerlendirmelerde bulunan Orgeneral McKenzie, ABD'nin Afganistan'a bir daha asker gönderme durumunun söz konusu olmayacağını söyledi.

McKenzie, "Bir daha hiçbir akıl alır koşulda işgal etmek üzere Afganistan'a girmeyeceğiz. Yapacağımız şey bize saldırma niyetine sahip olanları tespit edebildiğimiz ölçüde bulup onlar için gerekeni yapacağız. Bunu kolaymış gibi göstermek istemiyorum. Kolay değil oldukça zor olacak ancak tamamen imkansız değil." dedi.

ABD'nin Afganistan'daki terörle mücadele operasyonlarını ağırlıklı olarak başka ülkelerde konuşlu Amerikan hava unsurları üzerinden gerçekleştireceklerini belirten ABD'li komutan "Şu anda, Bakanın (Lloyd Austin) talimatı üzerine seçeneklere bakmak üzere detaylı bir plan hazırlıyorum. Bu ayın sonuna kadar ona bazı alternatifleri içeren bir rapor sunacağım." diye konuştu.

İran'ın nükleer silah programı ve bölgedeki faaliyetlerine de değinen McKenzie, İran'ın bölgede insansız hava araçları ile çok yoğun faaliyet gösterdiğini ve ABD'nin "Kore Savaşından bu yana ilk kez mutlak hava üstünlüğüne sahip olmadan bir bölgede operasyon düzenlediğini" kaydetti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Dünyaca ünlü Kırgız yazar Aytmatov'un eşi Maria Aytmatova Kovid-19 nedeniyle vefat etti
Türkiye'de 61 bin 28 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 346 kişi yaşamını yitirdi
Avrupa İlaç Ajansı: Johnson and Johnson aşısıyla pıhtılaşma vakaları bağlantılı olabilir

Benzer haberler

CENTCOM Komutanı: Bir daha Afganistan'a asker gönderme durumu söz konusu olmayacak

CENTCOM Komutanı: Bir daha Afganistan'a asker gönderme durumu söz konusu olmayacak

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Viyana'daki müzakerelerde yüzde 60-70 ilerleme sağlandı

Biden yönetimi, askıya aldığı BAE'ye F-35 ve MQ-9B satış onayını işleme koyuyor

Rusya Savunma Bakanı Şoygu: ABD ve NATO, Karadeniz'de kışkırtıcı faaliyetlerini sürdürüyor

Rusya Savunma Bakanı Şoygu: ABD ve NATO, Karadeniz'de kışkırtıcı faaliyetlerini sürdürüyor
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 567 bin 736'ya yükseldi

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 567 bin 736'ya yükseldi
ABD daha önce çağırmadığı Pakistan’ı İklim Zirvesi'ne davet etti

ABD daha önce çağırmadığı Pakistan’ı İklim Zirvesi'ne davet etti