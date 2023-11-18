Dolar
28.68
Euro
31.30
Altın
1,980.63
ETH/USDT
1,966.00
BTC/USDT
36,708.00
BIST 100
7,853.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Cenevre'de binlerce kişi soğuğa rağmen "Filistin ile dayanışma için" yürüdü

İsviçre'nin Cenevre kentinde binlerce kişi, soğuk havaya rağmen Filistin ile dayanışma için yürüyüş yaptı.

Muhammet İkbal Arslan  | 18.11.2023 - Güncelleme : 18.11.2023
Cenevre'de binlerce kişi soğuğa rağmen "Filistin ile dayanışma için" yürüdü Fotoğraf: Muhammet İkbal Arslan/AA

Cenevre

Kentteki Parc Des Cropettes Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Göstericilerin buradan başlattığı yürüyüş, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde son buldu.

Soğuk havaya rağmen binlerce kişinin katıldığı gösteride, Filistin'e destek sloganları atıldı.

İsrail'in Filistinlilere yönelik "soykırım" yapmasını eleştiren göstericiler, özellikle Gazze'de çocuklar ve kadınların öldürülmesine tepki gösterdi.

Ellerinde İsrail'i eleştiren ve Filistin'in özgürlüğünü destekleyen dövizler de taşıyan eylemciler, Gazze için "derhal ateşkes" çağrısında bulundu.

Jasmine Marti isimli gösterici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistin'de gözlerimizin önünde yaşananları desteklemediğimi söylemek için bu gösteriye katıldım. Filistinliler yalnız değil." dedi.

Soy ismini vermek istemeyen Samiy isimli gösterici ise Filistin halkının 70 yılı aşkın süredir mağdur olduğunu belirtti.

Samiy, "Gazze'de şu anda yaşananlar insanlık dışıdır. Mağdurların çoğunluğu kadın ve çocuk. Onlar için konuşmamız gerekiyor. Avrupa'da medya doğruları söylemiyor. Bu yüzden bizim görevimiz dünyaya (Gazze'de) neler olduğunu ve doğruları anlatmak." dedi.

Michaela Yasın isimli gösterici de "Bu gösteriye insanlığı ve Filistin halkını desteklemek için katıldım. Şu anda Gazze'de yaşananlar vahşet ve soykırımdır. Filistin halkı harika insanlar ve dünya tarafından desteklenmesi gerekiyor." diye konuştu.

Yaklaşık 3 saat süren gösteri ve yürüyüş sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı.​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trabzonspor taraftar derneklerinden Filistin'e destek yürüyüşü
Çankırı'da sağanak ve fırtına etkili oldu
41 ilde "turuncu", 31 ilde "sarı" meteorolojik uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’nin haklı Filistin davasına desteği, Gazzeli kardeşlerimizin sesinin duyulmasını sağlıyor
Düzce'de sağanak etkili oluyor

Benzer haberler

Parisliler yağmura rağmen Gazze'de ateşkes sağlanması çağrısıyla sokağa indi

Parisliler yağmura rağmen Gazze'de ateşkes sağlanması çağrısıyla sokağa indi

Cenevre'de binlerce kişi soğuğa rağmen "Filistin ile dayanışma için" yürüdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’nin haklı Filistin davasına desteği, Gazzeli kardeşlerimizin sesinin duyulmasını sağlıyor

Berlin'de Filistin'e destek gösterisi yapıldı

Berlin'de Filistin'e destek gösterisi yapıldı
Hollandalılar Filistin'e destek için yürüdü

Hollandalılar Filistin'e destek için yürüdü
İngiliz halkı "Gazze'de acil ateşkes" çağrısıyla bir kez daha sokaklara çıktı

İngiliz halkı "Gazze'de acil ateşkes" çağrısıyla bir kez daha sokaklara çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet