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Dünya

Celine Dion, nadir bir nörolojik hastalığa yakalandığını açıkladı

Kanadalı şarkıcı Celine Dion, nadir görülen bir nörolojik hastalık teşhisi konulmasının ardından konserlerine ara verdi.

Tuğba Altun   | 08.12.2022
Celine Dion, nadir bir nörolojik hastalığa yakalandığını açıkladı

Ankara

İnstagram hesabından Fransızca ve İngilizce yaptığı video paylaşımında Dion, spazmlara sebep olup yürüme ve şarkı söyleme yetisini etkileyen "katı kişi sendromuna" yakalandığını söyledi.

Dion, "Maalesef, spazmlar günlük hayatımın her adımını etkiliyor. Bazen yürümekte güçlük çekiyorum ve ses tellerimi normalde şarkı söylerken kullandığım gibi kullanamıyorum." dedi.

Sahnede olmayı, hayranlarını görmeyi ve şarkı söylemeyi özleyeceğini belirten Dion, "Gösterilerimde her zaman yüzde 100'lük performans sunarım ama şu anki durumum bunu sağlamaya elverişli değil." ifadesini kullandı.

Nadir görülen bir nörolojik hastalık teşhisi konulmasının ardından Dion, daha önce de geciken ve şubatta tekrar başlaması beklenen "Courage" turnesini ertelemek zorunda kaldı.

Dion'un 2023 baharında planlanan gösterileri 2024'e ertelendi ve yaz aylarındaki konserleri iptal edildi.

5 Grammy ve 2 Academy ödülü bulunan Dion, hafızalara kazınan "I'm Alive" ve "My Heart Will Go On" şarkılarıyla albümleri tüm zamanların en çok satan kadın sanatçısı.

Katı Kişi Sendromu

Katı kişi sendromu, yüksek ses veya hafif dokunuş gibi şeyler tarafından tetiklenebilen sert kaslara ve ağrılı kas spazmlarına neden olur.

Nedeni bilinmemekle birlikte, katı kişi sendromunun bağışıklık sisteminin yanlışlıkla vücudun normal dokularına saldırdığı "otoimmün hastalıklardan" olduğu düşünülüyor.

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