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Dünya

Cape Town'da su baskınları nedeniyle binlerce kişi evsiz kaldı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town şehrinde, 6 Temmuz'dan beri devam eden şiddetli yağışların yol açtığı su baskınları nedeniyle binlerce kişi evsiz kaldı.

Murat Özgür Güvendik  | 08.07.2024 - Güncelleme : 08.07.2024
Cape Town'da su baskınları nedeniyle binlerce kişi evsiz kaldı

Cape Town

Devlet televizyonu SABC'nin haberine göre, yaşanan su baskınlarında şehrin en büyük gecekondu mahallelerinden Khayelitsha'da binden fazla ev hasar gördü, en az 4 bin kişi yerlerinden oldu.

Güney Afrika Meteroloji Dairesi, Cape Town ve çevresini etkisi altına alan şiddetli yağış ve rüzgarların çarşamba gününe kadar devam edebileceği konusunda uyardı.

Ulusal Deniz Kurtarma Enstitüsü (NSRI) Sözcüsü Craig Lambinon, yaptığı açıklamada, kötü hava koşullarının kıyı şeridini tehdit etmesi dolayısıyla özellikle balıkçı teknelerinin denize açılmaması çağrısında bulundu.


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