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Hatay’da Kanatlı Apartmanı’nın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hatay'ın merkez Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'ndeki Kanatlı Apartmanı'nın enkazından biri çocuk 3 kişi depremin 296. saatinde sağ çıkarıldı. - VTR
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Orta Karadeniz'de fırtına uyarısı

Orta Karadeniz'de gece saatlerinden itibaren yarın akşama kadar fırtına bekleniyor.

Orhan Onur Gemici   | 18.02.2023
Orta Karadeniz'de fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orta Karadeniz'de saat 21.00 itibarıyla başlayacak rüzgarın, 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, yarın saat 21.00'de etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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