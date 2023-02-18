Orta Karadeniz'de fırtına uyarısı
Orta Karadeniz'de gece saatlerinden itibaren yarın akşama kadar fırtına bekleniyor.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orta Karadeniz'de saat 21.00 itibarıyla başlayacak rüzgarın, 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, yarın saat 21.00'de etkisini kaybetmesi bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.