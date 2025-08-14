California Valisi Newsom, eyalet seçim bölgelerini yeniden çizme planını açıkladı

Dolar
Dünya

California Valisi Gavin Newsom, Demokratların 2026'daki ABD Temsilciler Meclisi seçimlerinde beş sandalye kazanmasını hedefleyen yeni haritalarını sunmak için 4 Kasım'da özel seçim çağrısında bulundu.

Dilara Karataş  | 14.08.2025 - Güncelleme : 14.08.2025
Los Angeles

Newsom, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yayınladığı kampanya reklamıyla planını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "seçimleri manipüle etme çabasının artık sona erdiğini" belirten Newsom, "California, Trump'ın her şeyi yok etmesini sessizce izleyecek değil. Temsilciler Meclisi haritalarımızı yeniden çizmek ve adil temsil hakkını korumak için özel bir seçim çağrısı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

California'nın Kongre seçim bölgelerinin yeniden çizileceği haritalar, seçmen onayından geçerse uygulamaya konulacak ve 2030 seçimlerine kadar geçerli olacak. Eyalet meclisinin gelecek hafta 4 Kasım için özel seçimi resmen ilan etmesi bekleniyor.

ABD Temsilciler Meclisinde toplam 435 sandalye bulunuyor ve Cumhuriyetçiler 219 sandalyeyle çoğunluğa sahip.

Newsom'un bu adımın, Cumhuriyetçilerin Texas'ta beş sandalye kazanma çabalarına yanıt olarak atıldığı belirtiliyor.

California Valisi Newsom'un 2028'deki başkanlık seçimlerinde aday olacağı tahmin ediliyor.

Texas'taki Cumhuriyetçilerin "eyalet seçim bölgesini yeniden çizme" planı

Texas'taki Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyeleri, 2026 ara seçimleri öncesi eyaletin Kongre seçim bölgelerini yeniden çizerek Eyalet Temsilciler Meclisinde 5 sandalye daha elde etmeyi hedefliyor.

150 üyeli Eyalet Meclisinde karar almaya yeter sayı için üyelerinin en az üçte ikisinin hazır bulunması gerekiyor.

Demokratlar, Mecliste azınlıkta oldukları için bu girişimi oylamayla durduramıyor.

Bu nedenle Temsilciler Meclisinde yeterli çoğunluğun oluşmasını engellemek amacıyla en az 51 Demokrat üye, eyaleti terk etti.

Texas Senatörü John Cornyn, eyaleti terk eden Demokrat üyelere ulaşılması için ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerinin devreye gireceğini açıklamıştı.

