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Dünya

Calfornia'nın güneyinde şiddetli rüzgarların yeni yangınları tetiklemesinden korkuluyor

ABD'nin California eyaletinde 27 kişinin ölümüne, 40 bin dönümden fazla alanın tahribatına yol açan yangın büyük ölçüde kontrol altına alınmışken bölgede yeniden şiddetlenen rüzgarlarının yeni yangınlara sebep olabileceğinden endişe ediliyor.

Mücahit Oktay  | 22.01.2025 - Güncelleme : 22.01.2025
Calfornia'nın güneyinde şiddetli rüzgarların yeni yangınları tetiklemesinden korkuluyor

New York

California'nın Los Angeles kentinde 12 binden fazla ev ve iş yerinin kül olmasına neden olan yangınlardan sonra, daha güneydeki San Diego kentinde de şiddetli rüzgarlar nedeniyle yangınlar çıktı.

California Ormancılık ve Yangın Koruma İdaresi, yaptığı açıklamada, San Diego bölgesinde çıkan Lilac ve Pala isimli yeni yangınların kontrol altına alındığını ancak yeni yangınların çıkmasının muhtemel olduğunu belirtti.

Yetkililer, hızı yer yer saatte 120 kilometreyi bulan şiddetli rüzgarların, perşembe gününe kadar esmeye devam edeceği, bununla birlikte yeni yangınların çıkma ihtimaline karşı azami ölçüde tedbir alındığı ve her türlü yangınla mücadele aracının hazır bekletildiği yönünde bilgilendirmelerde bulundu.

Ayrıca, Los Angeles ilçe sınırları içindeki yangın bölgesinde yağmur ihtimalinin olduğu, iyi karşılanacak yağmurun sağlık konusunda bazı sıkıntılara yol açabileceği endişesi paylaşıldı.

Şehir yetkililerinin açıklama ve uyarılarında, "Los Angeles yangınlarından çıkan kül, yüzey suyu akışı ve rüzgar yoluyla kıyı sularına karışabilir. Kül, insan sağlığına zararlı olabilecek arsenik, diğer metaller ve asbest gibi maddeler içerebilir." ifadelerine yer verildi.

Los Angeles İlçe Halk Sağlığı Dairesi bölge sakinlerine, kuvvetli rüzgarlar ve yangınların geride bıraktığı parçacıkların ilçe genelindeki hava kalitesini etkileme potansiyeli olduğu konusunda hatırlatma yaptı.

Ayrıca vatandaşlar, yangın küllerinin karışmış olma ihtimaline karşın belirli plajlarda denize girilmesinin tehlikeli olabileceği; deniz suyunun "sağlığa zararlı arsenik, diğer metaller ve asbest gibi maddeler içerebileceği" konusunda uyarıldı.

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