Dolar
9.49
Euro
11.05
Altın
1,798.46
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,519.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Itno: Türkiye ile yeni ikili anlaşmaları imzalama fırsatımız oldu

Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Mahamat İdris Debi Itno, "Yeni ikili anlaşmaları imzalama fırsatımız oldu. Çad ve Türkiye tarihi ilişkilere sahip olan ülkelerdir ve 500 yıllık ilişkilerimiz mevcut." dedi.

Behlül Çetinkaya   | 27.10.2021
Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Itno: Türkiye ile yeni ikili anlaşmaları imzalama fırsatımız oldu Fotoğraf: Aytaç Ünal/AA

Ankara

Itno ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

En üst düzeyde birçok konuyu ele aldıklarını söyleyen Itno, "Bununla birlikte yeni ikili anlaşmaları imzalama fırsatımız oldu. Çad ve Türkiye tarihi ilişkilere sahip olan ülkelerdir ve 500 yıllık ilişkilerimiz mevcut." diye konuştu.

İki ülke arasında halihazırda imzaları atılmış anlaşmalar, protokoller ve mutabakat zabıtları olduğunu hatırlatan Itno, "Bu da bizim bağlarımızın dinamizmini göstermektedir. Söz konusu anlaşmalar çeşitli alanları ilgilendiriyor. Hava yolu, enerji, altyapı, savunma, güvenlik, bilimsel araştırmalar, eğitim konuları, gençlik, spor, medya ve üniversiteler arasındaki akademik iş birliği bunlar aslında en temel iş birliği alanları." dedi.

Itno, Çad ve Türkiye'nin birbirini destekleyen iki ülke olduğuna dikkati çekerek, görüşmede uluslararası kuruluşlar seviyesindeki iş birliğinin de ele alındığını söyledi.

Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliği gibi uluslararası örgütlerdeki iş birliğinin değerlendirildiğini anlatan Itno, "Bununla birlikte Afrika'yı ilgilendiren ve uluslararası gündemi meşgul eden konuları da birlikte yeniden ele aldık. Önceliklerimiz ortak. Özellikle Sudan'daki son dönemde yaşanmış olanları, Libya'daki durum ve terörizmin Sahel bölgesinde bize yaşatmış olduğu zorlukları ele aldık." ifadelerini kullandı.

Itno, Çad'da Nisan ayında başlayan siyasi geçiş sürecinin de masaya yatırıldığını belirterek, "Biz gerekli tüm geçiş kuruluşlarını oluşturduk, sivil bir hükümet atandı ve bir yol haritası belirlenmiş oldu. Kapsayıcı ulusal bir diyalog sürecini başlatmış bulunuyoruz. Dolayısıyla konuşmamızda Çad hükümetinin yol haritasını ele aldık. Gerekli mali imkanları kullanabileceğimizi konuştuk. Böylece geçiş döneminin nasıl başarıya ulaştırabileceğimizi ele aldık." değerlendirmesini yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 26 bin 896 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 210 kişi hayatını kaybetti
Pegasus Hava Yolları ekiplerinin aşılanma oranı yüzde 99,3 oldu
İspanya'da Kovid-19 salgınındaki OHAL'lerin anayasaya aykırı olduğu açıklandı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 738 bin 883’e çıktı
Kovid-19'dan kurtulmak için 'aşı olun' tavsiyesi

Benzer haberler

Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Itno: Türkiye ile yeni ikili anlaşmaları imzalama fırsatımız oldu

Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Itno: Türkiye ile yeni ikili anlaşmaları imzalama fırsatımız oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Itno'yu resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Başkanı Biden'la Glasgow'da görüşmemiz olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit asker Yalman'ın ailesine başsağlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit asker Yalman'ın ailesine başsağlığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fuzuli Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan ilk devlet başkanı oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fuzuli Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan ilk devlet başkanı oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, sanatçı Musa Eroğlu'na taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, sanatçı Musa Eroğlu'na taziye telefonu