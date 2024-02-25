Dolar
31.04
Euro
33.64
Altın
2,035.87
ETH/USDT
3,053.50
BTC/USDT
51,498.00
BIST 100
9,374.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 106’ncı yıl dönümü programına video mesaj gönderdi. -VTR-
logo
Dünya

Burkina Faso'da kiliseye düzenlenen saldırıda 15 kişi öldü

Burkina Faso'da pazar ayini sırasında bir kiliseye düzenlenen saldırıda 15 kişi yaşamını yitirdi.

Fatma Esma Arslan  | 25.02.2024 - Güncelleme : 25.02.2024
Burkina Faso'da kiliseye düzenlenen saldırıda 15 kişi öldü

Dakar

Dori Katolik Kilisesinden yapılan yazılı açıklamada, Sahel bölgesinin Seno eyaletinde bulunan Essakane köyündeki kilisenin pazar ayini sırasında kimliği belirsiz silahlı kişilerce saldırıya uğradığı kaydedildi.

Açıklamada, saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Burkina Faso'da 2015'te baş gösteren güvenlik krizi sonucu 2 milyondan fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Hükümet verilerine göre, bu kişilerden yalnızca 120 bini evlerine dönebildi.

Başbakan Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambela, geçen yıl yaptığı bir konuşmada, ülke topraklarının yüzde 65'inin devlet kontrolünde olduğunu söylemişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Basketbol Takımı'nın maçını Adana Valiliğinde izledi
TCG ULUÇALİREİS Çanakkale Deniz Müzesi'nde sergilenecek
Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı yarın açılacak
Van'da arama kurtarma eğitimi alan güvenlik korucuları çığ tatbikatı yaptı
AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, trafik kazasında yaralandı

Benzer haberler

Burkina Faso'da kiliseye düzenlenen saldırıda 15 kişi öldü

Burkina Faso'da kiliseye düzenlenen saldırıda 15 kişi öldü

ABD ve İngiltere'nin müttefiklerinin desteğiyle 18 Husi hedefini vurduğu duyuruldu

İsrail, Refah kentinde bir evi hedef aldığı saldırıyla çok sayıda Filistinliyi öldürdü

Hatay'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan motosikletli yaralandı

Hatay'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan motosikletli yaralandı
İsrail daha önce "güvenli" olduğunu iddia ettiği El-Mevasi'den ardında cesetler bırakarak çekildi

İsrail daha önce "güvenli" olduğunu iddia ettiği El-Mevasi'den ardında cesetler bırakarak çekildi
Nijer, Mali ve Burkina Faso, ECOWAS'tan ayrılmaya kararlı

Nijer, Mali ve Burkina Faso, ECOWAS'tan ayrılmaya kararlı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet