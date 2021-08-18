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Dünya

Burkina Faso'da düzenlenen terör saldırısında 47 kişi öldü

Burkina Faso'nun Sahel bölgesinde sivil ve güvenlik güçlerinin bulunduğu konvoya düzenlenen saldırıda 47 kişi yaşamını yitirdi, en az 19 kişi yaralandı.

Fatma Esma Arslan   | 18.08.2021
Burkina Faso'da düzenlenen terör saldırısında 47 kişi öldü

Dakar

İletişim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, asker ve gönüllü sivil savunma personelini taşıyan bir konvoyun Soum ilçesinin Gorgadji mevkisinde terör saldırısına uğradığı bildirildi.

Saldırıda 30 sivil, 14 güvenlik gücü ve güvenlik güçlerine yardım eden 3 gönüllünün hayatını kaybettiği belirtildi.

En az 19 kişinin yaralandığı saldırı sonrası güvenlik güçlerinin 58 teröristi etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

Komşu ülke Mali'de faaliyet gösteren El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzey ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Burkina Faso, Sahel'deki diğer komşusu Nijer ile ortak askeri operasyonlar düzenlese de Mali'de konuşlu terörist grupların gücünü zayıflatamıyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, yılbaşından bu yana 17 bin 500 kişi güvenlik sebebiyle ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı.



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