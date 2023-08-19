Dolar
27.10
Euro
29.50
Altın
1,889.57
ETH/USDT
1,656.70
BTC/USDT
25,876.00
BIST 100
7,513.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MİT, terör örgütü PKK'nın silahlı kadın ve gençlik yapılanması sorumlularından Hicran İcuz'u, Suriye'nin kuzeyindeki Haseke'de etkisiz hale getirdi. -VTR-
logo
Dünya

Burkina Faso ve Mali, olası bir askeri müdahaleye karşı Nijer'e savaş uçağı gönderdi

Mali ve Burkina Faso, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) Nijer'e olası askeri müdahalesine karşı bu ülkeye savaş uçağı gönderdi.

Fatma Esma Arslan  | 19.08.2023 - Güncelleme : 19.08.2023
Burkina Faso ve Mali, olası bir askeri müdahaleye karşı Nijer'e savaş uçağı gönderdi

Dakar

Nijer devlet televizyonu RTN'de yayımlanan haberde, Mali ve Burkina Faso'nun Nijer ile dayanışma halinde olduğu belirtilerek, Nijer'de savaş uçakları konuşlandırdıkları kaydedildi.

Haberde, "Mali ve Burkina Faso, Nijer'e yönelik her türlü saldırıya karşılık vermek üzere savaş uçaklarını konuşlandırarak yayımladıkları ortak bildiride verdikleri taahhütleri somut eyleme dönüştürdü." ifadesi kullanıldı.

Haberin görüntülerinde söz konusu uçakların "Super Tucano" tipi savaş uçağı olduğu dikkati çekti.

ECOWAS ülkelerinin genelkurmay başkanlarının, dün Gana'nın başkenti Akra'da düzenledikleri toplantıda Nijer'e askeri müdahalenin tarihinin belli olduğu duyurulmuştu.

ECOWAS, askerlerin emir gelir gelmez müdahaleye hazır olduğunu ilan etmiş ancak bu olası operasyonun hangi tarihte başlayacağı bilgisini paylaşmamıştı.

Askeri yönetimlerin görevde olduğu Burkina Faso ve Mali de daha önce yayınladıkları ortak bildiriyle, ECOWAS'ın Nijer'deki darbenin seyrini değiştirmek üzere başlatmayı planladığı askeri operasyona karşı Nijer'in yanında olduklarını açıklamışlardı.

Bildiride, Nijer'e karşı herhangi bir askeri müdahalenin Burkina Faso ve Mali'ye karşı savaş açmak olduğu uyarısında bulunulmuştu.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta da asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MİT, terör örgütü PKK'nın silahlı kadın ve gençlik yapılanması sorumlularından Hicran İcuz'u etkisiz hale getirdi
Türkiye ve dünya gündemi
Bursa'da ahşap kapı fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay'dan BM Barış Gücü'nün KKTC'nin yol inşaatına müdahalesine kınama
İstanbul'da bir sürücü hasta nakil aracının önünü kesti

Benzer haberler

Burkina Faso ve Mali, olası bir askeri müdahaleye karşı Nijer'e savaş uçağı gönderdi

Burkina Faso ve Mali, olası bir askeri müdahaleye karşı Nijer'e savaş uçağı gönderdi

ECOWAS: Emir gelir gelmez Nijer'e müdahaleye hazırız

ECOWAS: Nijer'de asker konuşlandırmak için BM'nin iznine gerek yok

ECOWAS ülkelerinin genelkurmay başkanları, Nijer gündemiyle ikinci kez toplandı

ECOWAS ülkelerinin genelkurmay başkanları, Nijer gündemiyle ikinci kez toplandı
Nijer'de askeri yönetim, Muhammed Bazum'u vatana ihanetten yargılamak istiyor

Nijer'de askeri yönetim, Muhammed Bazum'u vatana ihanetten yargılamak istiyor
Nijer'deki askeri cunta, ECOWAS ile diyaloğa yaklaşıyor

Nijer'deki askeri cunta, ECOWAS ile diyaloğa yaklaşıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet