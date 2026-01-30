Burkina Faso'da tüm siyasi partiler feshedildi
Burkina Faso'da hükümet tüm siyasi partileri feshetti.
Dakar
Bakanlar Kurulu kararnamesine göre, ülkedeki tüm siyasi partiler feshedildi ve partilerin tüm mal varlıkları devlete devredildi.
İçişleri Bakanı Emile Zerbo, fesih kararının "devletin yeniden inşasına" yönelik atılan bir adım olduğunu belirterek, karara gerekçe olarak çok partili sistemdeki suistimalleri ve işleyişteki sorunları gösterdi.
Zerbo, siyasi partilerin sayısının aşırı artmasının toplumsal bölünmeleri körüklediğini de kaydetti.
Burkina Faso'da 100'ün üzerinde kayıtlı siyasi parti bulunuyor.