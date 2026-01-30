Dolar
logo
Dünya

Burkina Faso'da tüm siyasi partiler feshedildi

Burkina Faso'da hükümet tüm siyasi partileri feshetti.

Fatma Esma Arslan Özdel  | 30.01.2026 - Güncelleme : 30.01.2026
Burkina Faso'da tüm siyasi partiler feshedildi

Dakar

Bakanlar Kurulu kararnamesine göre, ülkedeki tüm siyasi partiler feshedildi ve partilerin tüm mal varlıkları devlete devredildi.

İçişleri Bakanı Emile Zerbo, fesih kararının "devletin yeniden inşasına" yönelik atılan bir adım olduğunu belirterek, karara gerekçe olarak çok partili sistemdeki suistimalleri ve işleyişteki sorunları gösterdi.

Zerbo, siyasi partilerin sayısının aşırı artmasının toplumsal bölünmeleri körüklediğini de kaydetti.

Burkina Faso'da 100'ün üzerinde kayıtlı siyasi parti bulunuyor.

