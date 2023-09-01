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Dünya

Burkina Faso, Nijer'de asker konuşlandırmaya hazırlanıyor

Burkina Faso'da hükümet, Nijer'e asker gönderilmesine olanak veren tasarıyı onayladı.

Fatma Esma Arslan  | 01.09.2023 - Güncelleme : 01.09.2023
Burkina Faso, Nijer'de asker konuşlandırmaya hazırlanıyor

Dakar

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada hükümetin, Bakanlar Kurulunda, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) Nijer'e olası bir askeri müdahalesi karşısında, bu ülkeye asker konuşlandırmaya imkan veren tasarıyı kabul ettiğini duyurdu.

Tasarının yasalaşması için meclisten de geçmesi gerekiyor.

Nijer'deki askeri yönetime şiddetle karşı çıkan ECOWAS, ilk olarak 10 Ağustos'ta ülkede anayasal düzen yeniden tesis edilmezse Nijer'e askeri müdahalede bulunacağını duyurmuştu.

ECOWAS ülkelerinin genelkurmay başkanlarının 17 Ağustos'ta Gana'nın başkenti Akra'da düzenledikleri toplantıda, Nijer'e askeri müdahalenin tarihinin belli olduğu bildirilmişti.

ECOWAS, askerlerin emir gelir gelmez müdahaleye hazır olduğunu ilan etmiş ancak bu olası operasyonun hangi tarihte başlayacağı bilgisini paylaşmamıştı.

Askeri yönetimlerin görevde olduğu Burkina Faso ve Mali, daha önce yayımladıkları ortak bildiriyle de ECOWAS'ın Nijer'deki darbenin seyrini değiştirmek üzere başlatmayı planladığı askeri operasyona karşı Nijer'in yanında olduklarını ifade etmişti.

Bildiride Nijer'e karşı herhangi bir askeri müdahalenin Burkina Faso ve Mali'ye karşı savaş açmak olduğu uyarısında bulunulmuştu.

İki ülke, askeri müdahale ihtimaline karşı Nijer'e "Super Tucano" tipi savaş uçağı göndermişti.

Nijer de olası bir operasyon durumunda Burkina Faso ve Mali'ye topraklarına girme izni vermişti.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta da asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.

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