Dolar
26.84
Euro
28.77
Altın
1,921.88
ETH/USDT
1,627.00
BTC/USDT
25,701.00
BIST 100
8,282.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Bulgaristan'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıktı

Bulgaristan'ın güneydoğusunda etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi, bölgedeki altyapı ciddi hasar gördü.

Zeynep Katre Oran  | 07.09.2023 - Güncelleme : 07.09.2023
Bulgaristan'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıktı

Ankara

Bulgaristan Haber Ajansının (BTA) haberine göre, Burgas şehri yerel yetkililerinden Emil Pavlov, ülkenin Karadeniz sahilinde yer alan Tsarevo kasabasındaki aşırı yağışın neden olduğu sellere ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Şiddetli yağışların yol açtığı seller sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2'den 4'e çıktığını kaydeden Pavlov, kayıp herhangi bir kişinin olmadığını sözlerine ekledi.

Tsarevo Belediye Başkanı Georgi Lapchev, seller nedeniyle bölgedeki altyapının ciddi hasar gördüğünü belirtti.

Sel sularının bölgedeki barajların duvarlarında hasara yol açması nedeniyle acil onarım çalışmalarına başlanacağını anlatan Lapchev, elektriksiz yerleşim yerinin bulunmadığını kaydetti.

Lapchev, bölge sakinlerine musluk suyunun henüz içilebilir durumda olmadığı uyarısında bulundu.

Sellerden etkilenen 100'den fazla kişi tahliye edilmişti

Lapchev, dünkü afet görev gücü toplantısının ardından yaptığı açıklamada, sellerden etkilenen 100'den fazla kişinin tahliye edildiğini söylemişti.

Sel felaketi sonrası yerel itfaiye personeline destek vermek üzere Burgas ve Primorsko kentlerinden çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye gönderilmişti.

Sahil beldesi Arapya'nın bazı bölgelerinde sel sularının 2 metreye ulaştığı, birçok aracın suya kapıldığı bildirilmişti.

Bulgaristan Ulusal Meteoroloji ve Hidroloji Enstitüsü, ülkenin 15 bölgesinde kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak nedeniyle halkı "sarı kodla" uyarmıştı.

Burgas'ta ise şiddetli fırtına için "turuncu kod" uyarısı yapılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Cumhurbaşkanımızın bizzat bu programı ilan etmesi, OVP'nin en büyük gücü
MSB: Son bir haftada 39 terörist etkisiz hale getirildi
Türk bilim insanlarından küresel iklim değişikliğinde "sel" uyarısı
Muğla'da dolu ve fırtınadan etkilenen tarım alanlarında hasar tespiti yapıldı
Türkiye düzensiz göçmen sınır dışı etmede geçen yıl Avrupa'yı ikiye katladı

Benzer haberler

Yunanistan 100 yılda en fazla iki kez görülebilecek şiddetli yağışlara sahne oluyor

Yunanistan 100 yılda en fazla iki kez görülebilecek şiddetli yağışlara sahne oluyor

Bulgaristan'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıktı

Türk bilim insanlarından küresel iklim değişikliğinde "sel" uyarısı

Kırklareli'ndeki selin ardından kaybolan kişinin aranmasına devam ediliyor

Kırklareli'ndeki selin ardından kaybolan kişinin aranmasına devam ediliyor
Arnavutköy Belediye Başkanı Baltacı'dan sel mağdurlarına yardım duyurusu

Arnavutköy Belediye Başkanı Baltacı'dan sel mağdurlarına yardım duyurusu
İstanbul'un 3 ilçesinde büyük hasara yol açan selin izleri siliniyor

İstanbul'un 3 ilçesinde büyük hasara yol açan selin izleri siliniyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet