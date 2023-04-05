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Dünya

Bulgaristan'da son 2 yılda yapılan 5'inci seçim de ülkeyi siyasi krizden çıkaramayacak görünüyor

Bulgaristan'da 2 Nisan'daki erken genel seçimin ardından oluşacak 49'uncu parlamentoda temsil hakkına sahip siyasi partilerin sandalye dağılımı ve söylemleri, siyasi krizden çıkışa dair umut vermiyor.

Ihvan Radoykov  | 05.04.2023 - Güncelleme : 05.04.2023
Bulgaristan'da son 2 yılda yapılan 5'inci seçim de ülkeyi siyasi krizden çıkaramayacak görünüyor Fotoğraf: Borislav Troshev/AA

Sofya

Bulgaristan'da son 2 yılda yapılan 5'inci genel seçimde ülkeyi içinde bulunduğu siyasi krizden çıkaramayacak görünüyor.

Bulgaristan'da 2 Nisan'da yapılan erken genel seçimlerin ardından oluşacak 49'uncu parlamentoda temsil hakkına sahip siyasi partilerin sandalye dağılımı ve söylemleri, siyasi krizden çıkışa dair umut vermiyor.

Parlamentoda en büyük grubu bulunacak Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisinin lideri Boyko Borisov, seçimden sonra basına yaptığı ilk açıklamada, hükûmeti kurmak üzere yeni mecliste ikinci büyük güç olacak Değişime Devam-Demokratik Bulgaristan (PP-DB) koalisyonundan destek talep etti.

Borisov, "GERB partisi hükûmet kuramazsa, bu ülkede ne bütçe kabul edilecek, ne de reformlar yapılacak." ifadesini kullandı.

Boyko Borisov, NATO ve Avrupa Birliği (AB) karşıtı, Rusya yanlısı Vızrajdane (Yeniden Doğuş) ve Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) ile de görüşmelere hazır olduğunu duyurdu. Eski başbakan "Devletimizde süren kaos konusunda herkes sorumluluk alsın." dedi.

Değişime Devam-Demokratik Bulgaristan koalisyonu ise seçim sonuçlarıyla ilgili henüz değerlendirmede bulunmazûen seçimden önce GERB ile hiçbir hükûmet ortaklığına yanaşmayacaklarını açıklamıştı.

Parlamentoda 3'üncü büyük güç konumunda olacak Vızrajdane partisinin lideri Kostadin Kostadinov ise NATO ve AB karşıtı bir hükûmet kurabileceğini, böyle bir kabineye diğer partilerden destek bekleyeceğini bildirmişti.

Siyasi gözlemciler 6 partili yeni parlamentodaki anlaşmazlıkların, ülkeyi kısa sürede 6'ncı kez erken genel seçime götürebileceğini savunuyor.

Gözlemciler, hükûmeti kurma kapasitesine sahip iki en büyük gücün, Bulgaristan'da sonbaharda yapılacak yerel seçimlerden önce kendilerini itibar kaybına uğratacak partilerle ortaklığa gitmeyeceklerini öngörüyorlar.

Parlamentoda kabine için uzlaşma sağlanmaması durumunda Bulgaristan'da son 2 yılda 6'ncı kez genel seçimler düzenlenecek.

2 Nisan'daki seçimlerden sonra 6 parti ve koalisyon meclise girdi

Bulgaristan'da 2 Nisan'da yapılan erken genel seçimin ardından 240 üyeli parlamentoda yüzde 4 barajını aşan 6 parti ve koalisyon temsil edilecek.

Merkez Seçim Komisyonu (ZİK), 6 milyon 600 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu Bulgaristan'da seçime katılım oranının yüzde 40,63 olduğunu bildirmişti.

Ülkeyi 2021 yılına dek 12 yıl yöneten eski Başbakan Boyko Borisov'un lideri olduğu Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi 670 bin oy alarak yüzde 26,51 oy oranıyla seçimi önde tamamladı.

Sağ görüşlü Değişime Devam-Demokratik Bulgaristan (PP-DB) koalisyonu yüzde 24,54 ile ikinci sırayı aldı.

Rusya yanlısı, popülist Vızrajdane (Yeniden Doğuş) partisi yüzde 14,15 ile üçüncülüğe yerleşti.

Üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) 346 bin 437 oyla yüzde 13,72 oranına ulaştı. HÖH parlamentoda dördüncü büyük gruba sahip olacak.

Yüzde 4,11 ile seçim barajını az farkla aşan Böyle Bir Halk Var (İTN) partisi de parlamentoda temsil hakkı kazandı.

Merkez Seçim Komisyonu, resmi sonuçları 6 Nisan'a kadar açıklayacağını duyurmuştu.

Parlamentoda yer alacak siyasi gruplar ve milletvekillerin isimleri de 9 Nisan'da açıklanacak.

Anayasal prosedür

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumaen Radev'in yeni parlamentonun ilk oturumu için tarih belirlemesi bekleniyor.

Radev'in bunun için nisanın ortasından sonraya bir tarih vereceği tahmin ediliyor.

Parlamento, ilk oturumlarında başkan ve başkanlık divanını seçecek.

Cumhurbaşkanı Radev daha sonra parlamentoda temsil edilen partilerle müzakerelerde bulunarak önce en büyük iki partiye hükûmet kurma görevi verecek.

Radev, bu girişimlerin başarısız olması durumunda diğer partilerden birine kabine kurma görevini verecek.

Parlamentoda bir koalisyon hükumeti için uzlaşmaya varılamaması durumunda Cumhurbaşkanı yine erken genel seçim için tarih belirleyecek.

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