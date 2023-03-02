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Dünya

Bulgaristan'da 2 Nisan'daki erken genel seçimler için kampanya başlıyor

Bulgaristan'da 2 Nisan'da yapılacak erken genel seçimleri için bir aylık kampanya 3 Mart'ta başlayacak.

Ihvan Radoykov   | 02.03.2023
Bulgaristan'da 2 Nisan'daki erken genel seçimler için kampanya başlıyor

Sofya

Sadece 3,5 aylık kısa ömürlü 48. parlamentonun da hükümeti kuramaması nedeniyle Bulgaristan'da vatandaşlar son 2,5 yılda 5. kez sandık başına gidecek. Erken genel seçimlere, 21 siyasi parti ve koalisyon katılacak.

Siyasi partiler, aday listelerinin kaydını Merkez Seçim Komisyonu'nda (ZİK) yaptırdı, 21 parti ve koalisyonun pusula numaraları belirlendi.

Üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi 13 numaralı; Rusya yanlısı, eski komünist parti çizgisinde siyaset yürüten Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) 1 numaralı pusulayla seçim yarışına katılacak.

Eski başbakanlardan Boyko Borisov'un lideri olduğu Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi 2 numaralı; anketlere göre seçimde en fazla oy alması beklenen partiler arasında yer alan Demokratik Bulgaristan – Değişime Devam (DB-PP) koalisyonu da 12 numaralı pusula ile seçime gidecek.

Seçmenlerin yorgunluğu

​​​​​​​Bulgaristan'da 240 üyeli son 4 parlamentonun, bir koalisyon hükümeti oluşturmak üzere uzlaşmaya varamaması vatandaşların da seçimlere katılım isteğini olumsuz etkiledi.

Kamuoyu araştırma şirketlerine göre, 2 Nisan'da yapılacak erken seçimlere de katılımın düşük olması bekleniyor. Anketler, en az 5 siyasi partinin yeni parlamentoda yer alacağını gösteriyor.

Gallup International'ın anketi, DB-PP koalisyonu ile GERB partisinin bu seçimde de en çok oyu alması beklenen partiler olacağını ortaya koyuyor.

Anketlere göre, HÖH partisinin, yeni parlamentonun 3. en büyük gücü olması öngörülüyor.

Seçimlerde Türkiye'de ve yurt dışında yaşayan Bulgaristan vatandaşları oy kullanabilecek.

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