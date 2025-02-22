Bulgaristan’da avro karşıtı protestoda 10 polis yaralandı, 6 gösterici gözaltına alındı
Bulgaristan'da ülkenin avroya geçmesine karşı düzenlenen protestolarda 10 polis yaralandı, 6 gösterici gözaltına alındı.
Sofiya
Parlamentoda grubu olan Rusya yanlısı muhalif Vızrajdane (Yeniden Doğuş) Partisi, başkent Sofya’da ülkenin avroya geçmesine karşı protesto düzenledi.
Avrupa Komisyonu Temsilciği önünde toplanan göstericiler, binaya kırmızı boya ve yumurta atarak zorla içeri girmeye çalıştı.
Protestocular, binanın giriş kapısına molotofkokteyli de attı.
Bunun üzerine polis, göstericilere müdahale ederek 6 kişiyi gözaltına aldı.
Çıkan olaylarda 10 polis memuru da hafif yaralandı.
Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesini destekleyen Vızrajdane Partisi'nin lideri Kostadin Kostadinov, avroya karşı protestolarını 26 Şubat'ta yenileyeceklerini duyurdu.
Bulgaristan Parlamentosu, ülkenin 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren tedavüldeki yerel para birimi olan Leva’nın kullanımının son bulmasını ve avroya geçmesini öngören kararı kabul etmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.