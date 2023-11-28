Dolar
28.90
Euro
31.74
Altın
2,040.34
ETH/USDT
2,063.60
BTC/USDT
38,072.00
BIST 100
8,093.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Manchester United, yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligindeki Galatasaray maçı için Türkiye’ye geldi. İstanbul Havalimanı’ndan yayındayız. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Ankara’da, "8. Sporun Devleri Ödül Töreni"nde konuşuyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Bu akşam serbest bırakılacak 30 Filistinli esirin isimleri yayımlandı

İsrail ile Hamas arasında "insani aranın" iki daha gün uzatılması kapsamında İsrail hapishanelerinden bu akşam serbest bırakılacak 30 Filistinli esirin isim listesi yayımlandı.

Awad Rjoob, Hamdi Yıldız  | 28.11.2023 - Güncelleme : 28.11.2023
Bu akşam serbest bırakılacak 30 Filistinli esirin isimleri yayımlandı Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Ramallah

Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre serbest bırakılacaklar arasında 15 kadın ve 15 çocuk bulunuyor.

Listedeki Filistinli esirlerin isimleri şöyle sıralanıyor:

Ahmed Nevvaf Niyaz Selayme

Mutez Hıdır Muhammed Hamis Selayme

Kassam Mahmud Musa Atun

Muhammed İmad İbrahim Atun

Adem Mahmud Muhammed Ebu Hamid

Hamza Raid Hamza Mağribi

Muhammed Memduh Kemal Hamed

Ali Mervan Fuad Alem

Mahmud Halil Ahmed Selayme

Nuh Nasır İbrahim Besiso

Muhammed Mahmud Hamamra

Yezen Hamza Şahir Affane

Malik Muhammed Arafat Diybe

Mumin Muhammed Nayif Salibi

Muhammed Ahd Yunus Şatara

Esil Semih Hıdır

Ayet Celal Muhammed Temimi

Ruba Fehmi Dar Asi

Hale Ömer Gannam

Şeza Muhammed Salih Bergusi

Lemis Mahir Ebu Arkub

Feyruz Abdullah Selame

Şeyma Ahmed Hindi

Hanin Ekrem Mesaid

Hulud Nidal Şitivi

Umeyme Abdullah Beşarat

Mirvet Munir Haşime

Mirvet Mahmud el-İzze

Menal Dudin

Sureyya Mahmud Ebul Heva

Listede serbest bırakılan esirlerin Filistin'in hangi kentinden olduklarına dair bilgiye yer verilmedi.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.

Bu kapsamda 4 günde Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlanmıştı.

Katar Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucu "insani aranın" 2 gün daha uzatıldığını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'de Norveçli ve İsveçli mevkidaşlarıyla bir araya geldi
Ankara'da direğe çarpan araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da Şehir Hatları seferleri ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski AB Komisyonu Başkanı Barroso'yu kabul etti
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda yarın akşam ek sefer yapılacak

Benzer haberler

Hamas, Elon Musk'a Gazze'yi ziyaret etme çağrısında bulundu

Hamas, Elon Musk'a Gazze'yi ziyaret etme çağrısında bulundu

Ürdün: İşgal altındaki Batı Şeria'nın Gazze'den ayrılmasını reddediyoruz

Gazze’de bulunan 10 İsrailli esir ülkelerine getirilmek üzere Kızılhaç yetkililerine teslim edildi

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yıkılan binaların enkazından 160 kişinin daha naaşı çıkarıldı

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yıkılan binaların enkazından 160 kişinin daha naaşı çıkarıldı
Bu akşam serbest bırakılacak 30 Filistinli esirin isimleri yayımlandı

Bu akşam serbest bırakılacak 30 Filistinli esirin isimleri yayımlandı
NATO, Gazze'deki durumun Orta Doğu'da daha büyük çatışmaya dönmesini istemiyor

NATO, Gazze'deki durumun Orta Doğu'da daha büyük çatışmaya dönmesini istemiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet