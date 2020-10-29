Euro
9.75
Dolar
8.32
BIST 100
1,126.99
Altın
1,872.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhuriyetin 97. Yılında Milli Mücadele Sergisi” açılış programında konuşuyor.
logo
Dünya

Brüksel'de sağlık çalışanlarını temsilen beyaz önlüklü boş sandalyelerle protesto

Avrupa Birliği'nin yeni tip koronavirüs salgınında sağlık alanına daha fazla kaynak ayırması talebiyle Brüksel'de protesto düzenlendi.

Ata Ufuk Şeker   | 29.10.2020
Brüksel'de sağlık çalışanlarını temsilen beyaz önlüklü boş sandalyelerle protesto Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

Brüksel'de sağlık çalışanlarına destek gösterisi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, ülkedeki sağlık çalışanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelelerinden dolayı destek gösterisi düzenlendi. AB Komisyonu yanındaki Schuman Meydanı'nda toplanan bir grup Belçikalı, ülkenin sağlık sektörüne daha fazla yatırım yapılmasını ve sağlık çalışanlarının maaşlarının iyileştirilmesini talep etti. ( Dursun Aydemir - Anadolu Ajansı )

Sağlık çalışanlarını temsil eden Avrupa Kamu Hizmetleri Birliği (EPSU), Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB kurumları karşısında yer alan Schuman Meydanı'nda gösteri gerçekleştirdi.

AB üyesi ülkelerin liderlerinin bugün video konferans yoluyla yapacağı Kovid-19 konulu zirve toplantısı öncesinde göstericiler, meydana üzerinde çeşitli sağlık çalışanlarının önlükleri bulunan çok sayıda boş sandalye yerleştirdi.

Sağlık çalışanlarının hastanelerde çalıştıkları için sandalyelerin boş olduğunu belirten protestocular, sağlık ve sosyal hizmetler alanında çalışanlara AB bütçesinden daha fazla kaynak aktarılmasını talep etti.

Protestocular, sağlık alanına 9,4 milyar avroluk ilave kaynak sağlanmasına AB ülkelerinin onay vermesini istedi.

"9,4 milyar avroyu tekrar gündeme almalarını istiyoruz"

Avrupa ülkelerindeki çeşitli işçi sendikalarının Brüksel’deki temsilcisi EPSU Sözcüsü Pablo Sanchez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "AB kurumlarının salgın öncesinde teklif ettiği 9,4 milyar avroyu tekrar gündeme almalarını istiyoruz." dedi.

Bütün Avrupa ülkelerinin salgında ikinci dalgayı yaşadıklarını anımsatan Sanchez, "Hastanelerde çalışanlar yeterli ekipmanları ve söz verilen ücret artışlarını alamıyor. Sağlık çalışanları virüs nedeniyle hastalanıyor." diye konuştu.

Sanchez, protestoya sağlık çalışanlarının gelememesiyle ilgili olarak da "Çünkü onlar hastanelerde, yani ön cephede savaş veriyor. Hükümetlerden somut adımlar atmalarını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu toplantısı yarın İstanbul'da düzenlenecek
İran'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 113 oldu
Rusya'da son 24 saatte 17 bin 717 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı
Merkel ülkede yeni alınan Kovid-19 tedbirlerini savundu: Tedbirler uygun gerekli ve orantılı
Kovid-19 inme riskini artırabilir

Benzer haberler

Tayland hükümeti, protestocuların anayasal reform talebini kabul etti

Tayland hükümeti, protestocuların anayasal reform talebini kabul etti

Brüksel'de sağlık çalışanlarını temsilen beyaz önlüklü boş sandalyelerle protesto

'Bu hastalık genç hastaları da yoğun bakıma götürebiliyor'

Tahran'da Fransa'nın İslam karşıtı tavrı protesto edildi

Tahran'da Fransa'nın İslam karşıtı tavrı protesto edildi
Şırnak'ta 120 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi

Şırnak'ta 120 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi
Kovid-19'da vaka sayısını kalabalıklaşma artırıyor

Kovid-19'da vaka sayısını kalabalıklaşma artırıyor