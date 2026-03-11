Dolar
44.09
Euro
51.23
Altın
5,189.97
ETH/USDT
2,035.80
BTC/USDT
69,892.00
BIST 100
13,175.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran'ın misillemesinde Tel Aviv'e bombalar düşüyor
logo
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

British Airways, Orta Doğu'da bazı bölgelere bu ayki uçuşlarını iptal etti

İngiliz havayolu şirketi British Airways, bölgede artan gerilim nedeniyle Orta Doğu'daki bazı noktalara bu ayki uçuşlarını iptal etti.

Nuran Erkul Kaya  | 11.03.2026 - Güncelleme : 11.03.2026
British Airways, Orta Doğu'da bazı bölgelere bu ayki uçuşlarını iptal etti

Londra

Şirketin açıklamasında, British Airways'in Orta Doğu'da devam eden "belirsizlik ve hava sahası istikrarsızlığı" nedeniyle uçuş programında değişikliğe gittiği kaydedildi.

British Airways'in bu ay Amman, Bahreyn, Doha, Dubai ve Tel Aviv'e ve bu şehirlerden yapılacak tüm uçuşlarının iptal edildiği belirtilen açıklamada, Abu Dabi'ye gidiş ve dönüş uçuşlarının da "bu yılın ilerleyen dönemlerine kadar" gerçekleştirilmeyeceği duyuruldu.

Açıklamada, "Durumu sürekli olarak gözden geçiriyoruz ve müşterilerimizle iletişim halinde kalarak onlara çeşitli seçenekler sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Duran'dan basın mensuplarıyla iftar programına ilişkin paylaşım
Standart dışı plakalara 27 Şubat'tan itibaren kesilen idari para cezaları iptal edildi
AYM Başkanvekilliğine İrfan Fidan'ın seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de
Bakan Bayraktar: Türkiye'nin nükleer enerjideki gelişimi için UAEA ile güçlü diyaloğu sürdürüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile telefonda görüştü

Benzer haberler

British Airways, Orta Doğu'da bazı bölgelere bu ayki uçuşlarını iptal etti

British Airways, Orta Doğu'da bazı bölgelere bu ayki uçuşlarını iptal etti

Rusya: Orta Doğu ile ilgili arabuluculuk tekliflerimiz masada

WP: ABD, THAAD sistemi parçalarını Güney Kore'den Orta Doğu'ya kaydırıyor

AB: Özgürlük ve insan hakları bombalarla sağlanamaz

AB: Özgürlük ve insan hakları bombalarla sağlanamaz
Orta Doğu'daki gerilimle yükselen petrol fiyatları, ABD'de benzin fiyatlarını yukarı çekti

Orta Doğu'daki gerilimle yükselen petrol fiyatları, ABD'de benzin fiyatlarını yukarı çekti
ABD ve İsrail'in saldırıları, İran'ın misillemeleri: Mühimmat üretimi, stok derinliği ve siyasi dayanıklılık testi

ABD ve İsrail'in saldırıları, İran'ın misillemeleri: Mühimmat üretimi, stok derinliği ve siyasi dayanıklılık testi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet