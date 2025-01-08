Britanya Müslüman Konseyinden, İngiliz ana muhalefet liderine "Müslüman karşıtlığı" tepkisi
Britanya Müslüman Konseyi, İngiltere'de ana muhalefetteki Muhafazakar Parti lideri Badenoch'un, "Müslüman karşıtı (İslamofobi) tanımının, cinsel istismarla ilişkili ciddi suçların soruşturulmasını engellediğini" öne süren açıklamalarını kınadı.
Londra
Britanya Müslüman Konseyi (MCB), İngiltere'de ana muhalefetteki Muhafazakar Parti lideri Kemi Badenoch'un, "Müslüman karşıtı (İslamofobi) tanımının, cinsel istismarla ilişkili ciddi suçların soruşturulmasını engellediğini" öne süren açıklamalarını kınadı.
Sivil toplum kuruluşu MCB, yaptığı açıklamada, Badenoch'un parlamentodaki "Başbakan'a Sorular" oturumunda, İngiltere Müslümanlarına ilişkin Karma Parlamento Grubu'nun (APPG) Müslüman karşıtı tanımının, ciddi suçların soruşturulmasını bir şekilde engellediği yönündeki iddialarına tepki gösterdi.
Açıklamada, "MCB, Muhafazakar Parti lideri Badenoch'un 'Başbakan'a Sorular' oturumu sırasında İslamofobi'nin popüler bir tanımını ciddi suçların soruşturulmasıyla karıştırmaya yönelik alaycı girişimini şiddetle kınamaktadır." ifadesi kullanıldı.
APPG'nin Müslüman karşıtı tanımının net olduğu vurgulanan açıklamada, bu tanımın, "ırkçılığa dayandığı, Müslüman kimliğine ya da algılanan Müslüman kimliğine yönelik bir tür ırkçılık" olduğu aktarıldı.
Bu tanımla, meşru cezai soruşturmalar ile bir inancı benimseyen topluluğunun tamamının ırkçı şekilde damgalanmasını birbirinden ayırmak amacıyla açık şekilde ele alındığı bildirildi.
Ayrıca açıklamada, İçişleri Bakanlığının 2020'de yaptığı araştırmaya ve 2022-2023 yıllarına ait Çocuk Cinsel İstismarına Yönelik Uzmanlık Merkezinin verilerine dikkati çekildi. Bu araştırmaların, çocuklara yönelik grup temelli cinsel istismar faillerinin büyük çoğunlukla "beyaz olduğunu" doğruladığı ifade edildi.
"Siyasi çıkarlar için Müslümanlar hedef alınmamalı"
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen MCB Genel Sekreteri Zara Mohammed, şu ifadeleri kullandı:
"Son derece açık konuşayım, Britanyalı Müslümanlar, tüm çocuk istismarcılarının geçmişine bakılmaksızın titizlikle soruşturulmasını ve cezalandırılmasını tereddütsüz destekliyor. Önceki soruşturmalara milyonlarca sterlin harcanmasına rağmen hala tatmin edici cevaplar bulunamadığını söyleyenlerin, yeni soruşturmayı gerekçelendirmeleri gerekiyor. Ancak, bu meseleyi Müslümanlara karşı bir silah haline getirenler, geçmişte yapılan soruşturmalardan istemedikleri cevaplar aldı. Buna rağmen, bölücü gündemi sürdürmekte ısrar ediyorlar. Çocukları korumak için kanıta dayalı yaklaşımlar geliştirmek yerine siyasi puan kazanmaya çalışıyorlar."
Mohammed, çocuk koruma konularının İngiliz Müslümanları şeytanlaştırmak için alaycı şekilde istismar edilmesini kabul etmeyeceklerinin altını çizdi.
MCB Genel Sekreteri, Badenoch'a hitaben, "Muhalefet lideri yanıltıcı iddialarını geri çekmeli ve toplumdaki tüm çocukları korumayı önceleyen kanıta dayalı yaklaşımları desteklemeye odaklanmalıdır." ifadesini kullandı.
Muhalefet lideri Badenoch, parlamentoda çocuklara yönelik cinsel istismar soruşturmalarının gündeme geldiği parlamento oturumunda, Müslüman karşıtı tanımı üzerinden soruşturma ile Müslümanları ilişkilendirmeye çalışan ifadeler kullanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.