Dolar
35.34
Euro
36.49
Altın
2,662.45
ETH/USDT
3,288.80
BTC/USDT
94,048.00
BIST 100
9,890.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Britanya Müslüman Konseyinden, İngiliz ana muhalefet liderine "Müslüman karşıtlığı" tepkisi

Britanya Müslüman Konseyi, İngiltere'de ana muhalefetteki Muhafazakar Parti lideri Badenoch'un, "Müslüman karşıtı (İslamofobi) tanımının, cinsel istismarla ilişkili ciddi suçların soruşturulmasını engellediğini" öne süren açıklamalarını kınadı.

Zuhal Demirci  | 08.01.2025 - Güncelleme : 08.01.2025
Britanya Müslüman Konseyinden, İngiliz ana muhalefet liderine "Müslüman karşıtlığı" tepkisi

Londra

Britanya Müslüman Konseyi (MCB), İngiltere'de ana muhalefetteki Muhafazakar Parti lideri Kemi Badenoch'un, "Müslüman karşıtı (İslamofobi) tanımının, cinsel istismarla ilişkili ciddi suçların soruşturulmasını engellediğini" öne süren açıklamalarını kınadı.

Sivil toplum kuruluşu MCB, yaptığı açıklamada, Badenoch'un parlamentodaki "Başbakan'a Sorular" oturumunda, İngiltere Müslümanlarına ilişkin Karma Parlamento Grubu'nun (APPG) Müslüman karşıtı tanımının, ciddi suçların soruşturulmasını bir şekilde engellediği yönündeki iddialarına tepki gösterdi.

Açıklamada, "MCB, Muhafazakar Parti lideri Badenoch'un 'Başbakan'a Sorular' oturumu sırasında İslamofobi'nin popüler bir tanımını ciddi suçların soruşturulmasıyla karıştırmaya yönelik alaycı girişimini şiddetle kınamaktadır." ifadesi kullanıldı.

APPG'nin Müslüman karşıtı tanımının net olduğu vurgulanan açıklamada, bu tanımın, "ırkçılığa dayandığı, Müslüman kimliğine ya da algılanan Müslüman kimliğine yönelik bir tür ırkçılık" olduğu aktarıldı.

Bu tanımla, meşru cezai soruşturmalar ile bir inancı benimseyen topluluğunun tamamının ırkçı şekilde damgalanmasını birbirinden ayırmak amacıyla açık şekilde ele alındığı bildirildi.

Ayrıca açıklamada, İçişleri Bakanlığının 2020'de yaptığı araştırmaya ve 2022-2023 yıllarına ait Çocuk Cinsel İstismarına Yönelik Uzmanlık Merkezinin verilerine dikkati çekildi. Bu araştırmaların, çocuklara yönelik grup temelli cinsel istismar faillerinin büyük çoğunlukla "beyaz olduğunu" doğruladığı ifade edildi.

"Siyasi çıkarlar için Müslümanlar hedef alınmamalı"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen MCB Genel Sekreteri Zara Mohammed, şu ifadeleri kullandı:

"Son derece açık konuşayım, Britanyalı Müslümanlar, tüm çocuk istismarcılarının geçmişine bakılmaksızın titizlikle soruşturulmasını ve cezalandırılmasını tereddütsüz destekliyor. Önceki soruşturmalara milyonlarca sterlin harcanmasına rağmen hala tatmin edici cevaplar bulunamadığını söyleyenlerin, yeni soruşturmayı gerekçelendirmeleri gerekiyor. Ancak, bu meseleyi Müslümanlara karşı bir silah haline getirenler, geçmişte yapılan soruşturmalardan istemedikleri cevaplar aldı. Buna rağmen, bölücü gündemi sürdürmekte ısrar ediyorlar. Çocukları korumak için kanıta dayalı yaklaşımlar geliştirmek yerine siyasi puan kazanmaya çalışıyorlar."

Mohammed, çocuk koruma konularının İngiliz Müslümanları şeytanlaştırmak için alaycı şekilde istismar edilmesini kabul etmeyeceklerinin altını çizdi.

MCB Genel Sekreteri, Badenoch'a hitaben, "Muhalefet lideri yanıltıcı iddialarını geri çekmeli ve toplumdaki tüm çocukları korumayı önceleyen kanıta dayalı yaklaşımları desteklemeye odaklanmalıdır." ifadesini kullandı.

Muhalefet lideri Badenoch, parlamentoda çocuklara yönelik cinsel istismar soruşturmalarının gündeme geldiği parlamento oturumunda, Müslüman karşıtı tanımı üzerinden soruşturma ile Müslümanları ilişkilendirmeye çalışan ifadeler kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
THY'nin yolcu sayısı geçen yıl 85 milyonu aştı
Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden sanık hakkında karar açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Akgün'ü kabul etti
Marmara Denizi'nde 2 günde 161 "kirlilikle mücadele" denetimi yapıldı
Osmaniye'de depremde yıkılan apartmanla ilgili 4 sanığa 21'er yıl hapis

Benzer haberler

Britanya Müslüman Konseyinden, İngiliz ana muhalefet liderine "Müslüman karşıtlığı" tepkisi

Britanya Müslüman Konseyinden, İngiliz ana muhalefet liderine "Müslüman karşıtlığı" tepkisi

Londra'nın merkezindeki bir cadde, bomba tehdidi nedeniyle tahliye edildi

İngiliz milletvekili McDonnell, İsrail'in Londra Büyükelçisi'nin sınır dışı edilmesi çağrısında bulundu

İngiltere'de birçok hastane grip vakalarındaki artış nedeniyle "kritik durum" ilan etti

İngiltere'de birçok hastane grip vakalarındaki artış nedeniyle "kritik durum" ilan etti
Kast ajansı ve menajerlik alanlarında faaliyet gösteren 21 teşebbüse rekabet soruşturması açıldı

Kast ajansı ve menajerlik alanlarında faaliyet gösteren 21 teşebbüse rekabet soruşturması açıldı

İngiliz milletvekilleri, İsrail'in alıkoyduğu doktor Ebu Safiyye'nin serbest bırakılmasını talep ediyor

İngiliz milletvekilleri, İsrail'in alıkoyduğu doktor Ebu Safiyye'nin serbest bırakılmasını talep ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet