Brezilya'da Hizbullah'la bağlantılı bir kişi gözaltına alındı

Brezilya'da Lübnan Hizbullahı ile bağlantısı olduğu iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

SAO PAULO

Emniyetten yapılan açıklamada, ABD'li yetkililer tarafından Lübnan Hizbullahı'na mali destek sağladığı öne sürülen ve Paraguay tarafından aranan Esed Ahmet Barakat'ın Foz de Iguacu kentinde Brezilya polisi tarafından yakalandığı belirtildi.

Savcılık, Barakat'ın Brezilya'ya sığınma talebinde bulunduğunu kaydetti.

ABD Hazine Bakanlığı 2004'te Barakat'ı Hizbullah'a mali destek sağlamakla suçlamıştı. O dönemde Barakat, Paraguay'da vergi kaçakçılığından hapis cezasına çarptırılmıştı.

Muhabir: Emel Öz Gözellik





