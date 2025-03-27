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Dünya

Brezilya lideri Lula da Silva'dan Bolsonaro'ya yönelik darbe suçlaması için "Adalet yerini bulsun" yorumu

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında darbe suçlamasıyla açılan davaya ilişkin, "Adalet yerini bulsun." ifadesini kullandı.

Sinan Doğan  | 27.03.2025 - Güncelleme : 27.03.2025
Brezilya lideri Lula da Silva'dan Bolsonaro'ya yönelik darbe suçlaması için "Adalet yerini bulsun" yorumu

Bogota

Japonya ziyareti kapsamında basına konuşan Lula da Silva, Brezilya Federal Yüksek Mahkemesinin, Bolsonaro dahil 7 kişi hakkında hazırlanan darbe iddianamesini oy birliğiyle kabul etmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Lula da Silva, "Adalet yerini bulsun. Şimdi kendisinin (Bolsonaro) zulme uğradığını iddia ederek bu kadar gürültü çıkarması mantıklı değil." yorumunda bulundu.

Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi, dün savcılığın Bolsonaro dahil 7 kişi hakkında hazırladığı darbe iddianamesini oy birliğiyle kabul etmişti.

Yüksek Mahkeme üyelerinin kendisiyle kişisel sorunlarının bulunduğunu savunan Bolsonaro, davayı soruşturan Moraes'in suçlamak için "asılsız bir hikaye" uydurduğunu öne sürmüştü.

Bolsonaro, 31 Ekim 2022'deki devlet başkanı seçimini kazanan Lula da Silva'yı askeri müdahale yoluyla devirmeyi amaçlayan komploya liderlik ettiği iddiasıyla yargılanacak.

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