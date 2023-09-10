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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Delhi'de G20 Liderler Zirvesi’ne ilişkin uluslararası basın toplantısı düzenliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında, AB Komisyonu Başkanı Charles Michel ile görüştü – VTR
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Dünya

Brezilya: Jeopolitik konuların G20 gündemindeki tartışmaları ele geçirmesine izin vermemeliyiz

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i gelecek yıl düzenlenecek G20 Zirvesi'ne davet edeceklerini, gözaltına alınmayacağını belirtti.

Dildar Baykan Atalay, Zeynep Katre Oran  | 10.09.2023 - Güncelleme : 10.09.2023
Brezilya: Jeopolitik konuların G20 gündemindeki tartışmaları ele geçirmesine izin vermemeliyiz

Ankara

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, jeopolitik konuların G20 görüşmelerini ele geçirmesine izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

G20 dönem başkanlığı tokmağını Hindistan'dan devralan Lula da Silva, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin kapanış töreninde konuştu.

Brezilya'nın 1 Aralık'tan itibaren üstleneceği G20 dönem başkanlığında sosyal kapsayıcılık, açlıkla mücadele, enerji dönüşümü ve sürdürülebilir kalkınma gibi konuları öncelik edineceğini belirten Lula da Silva, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) de reform yapılması gerektiğini vurguladı.

Lula da Silva, 2030'a kadar açlığın bitirilmesi hedefine ulaşılması çabalarının ikiye katlanması gerektiğinin altını çizerek, "Aksi halde bu, son yıllardaki en büyük çok taraflı başarısızlığımız olacak." uyarısında bulundu.

"Bölünmüş bir G20 istemiyoruz"

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, "Jeopolitik konuların G20 gündemindeki tartışmaları ele geçirmesine izin vermemeliyiz. Bölünmüş bir G20 istemiyoruz. Çatışma yerine barış ve işbirliğine ihtiyacımız var." görüşünü paylaştı.

Putin, Brezilya'da gözaltına alınmayacak

Hindistan'da yayın yapan Firstpost'a konuşan Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'in gelecek yıl ülkesinin ev sahipliğinde yapılacak zirveye davet edileceğini söyledi.

Lula da Silva, Brezilya G20 dönem başkanlığını devralırken Putin'in gelecek yıl Rio de Janeiro'da gerçekleştirilecek G20 Zirvesi'ne katılması halinde gözaltına alınmayacağı konusunda da güvence verdi.

Putin, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) hakkında verdiği yakalama kararı nedeniyle Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi'de 18’incisi düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne katılmamıştı. Zirvede Putin'i, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov temsil etmişti.

UCM, martta Ukrayna'da işlenen suçlara ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Alekseyevna Lvova-Belova hakkında savaş suçu işledikleri gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.

Kremlin ise Putin hakkındaki yakalama emrinin "geçersiz" olduğunu açıklamıştı.

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