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Dünya

Bosnalı Sırp lider Dodik, Kosova'nın tanınmasına asla izin vermeyeceğini söyledi

Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkanı Milorad Dodik, Bosna Hersek'in, Kosova'nın bağımsızlığını tanımasına "asla" izin vermeyeceğini söyledi.

Lejla Biogradlija   | 02.12.2022
Bosnalı Sırp lider Dodik, Kosova'nın tanınmasına asla izin vermeyeceğini söyledi

Saraybosna

Ayrılıkçı söylemleriyle tanınan Dodik, yerel medyaya yaptığı açıklamada, RS'nin yüzyıllardır Sırpların yaşadığı bir bölge olduğunu savunarak, "Tıpkı Kosova'da yaşayan Sırplar gibi. Sonra birileri gelip Sırbistan'ın kalbiyle oynadı ve Arnavutları yerleştirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Kosova'nın 2008'de uluslararası kurallara karşı çıkarak bağımsızlığını ilan ettiğini belirten Dodik, "Kurti'nin (Kosova Başbakanı Albin Kurti) sahte devleti bağımsızlığını ilan etti ancak dünyadaki birçok ülke, Bosna Hersek de dahil bunu kabul etmedi. RS var olduğu sürece de Bosna Hersek'in bu kararı asla değişmeyecek. Buna izin vermeyeceğim." dedi.

Bu arada, Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşı bitiren Dayton Barış Antlaşması gereği devletin en üst makamı Boşnak, Sırp ve Hırvat üç üyeden oluşan Devlet Başkanlığı Konseyi olarak belirlendi.

Ülke adına bir kararın alınması Sırp, Boşnak ve Hırvat temsilcilerin onayını gerektirirken dış politikada da Devlet Başkanlığı Konseyi'nin üç üyesinin konu hakkında uzlaşması gerekiyor.

Kosova'nın bağımsızlığı hususunda da Boşnak üye bağımsızlığın tanınması yönünde görüş bildirirken Hırvat ve Sırp üyelerin karşı çıkması sonucu Bosna Hersek, Kosova'nın bağımsızlığını tanımayan devletler arasında yer alıyor.

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