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Dünya

Boşnak lider Dzaferovic: Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Batı Balkanlar'da yapıcı rolü var

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Batı Balkanlar'da yapıcı rolü olduğunu söyledi.

Ahmet Gürhan Kartal, Lejla Biogradlija   | 13.07.2022
Boşnak lider Dzaferovic: Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Batı Balkanlar'da yapıcı rolü var

LONDRA

Dzaferovic, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İngiltere'nin başkenti Londra'da AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Londra'da Srebrenista'daki soykırımın 27'nci yıl dönümü kapsamında düzenlenen "Srebrenitsa'yı Hatırlamak" konulu etkinliğe katıldığını belirten Dzaferovic, "İngiltere, soykırımın yıl dönümünde hem devlet düzeyinde anma programı düzenleyen hem okullarda öğreten ülkelerden. Önemli olan Srebrenitsa'da soykırım yaşandığını bütün dünyaya anlatmak." dedi.

Dzaferovic, Türkiye'nin Bosna Hersek'in her zaman dostu olduğunu vurgulayarak, "Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Batı Balkanlar'da yapıcı ve istikrar sağlayıcı bir rolü var. Bosna Hersek'in Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyelik süreçlerini destekliyor. Bu destek bizim için son derece önemli." diye konuştu.

İngiltere'nin de Bosna Hersek'in dostu olduğunu dile getiren Dzaferovic, "İngiltere Bosna Hersek kurumlarının arkasında durdu her zaman. Bosna Hersek'in AB ve NATO üyelik yolunda verdiği destek için de minnettarız." ifadelerini kullandı.

Dzaferovic, Londra'da birçok görüşme gerçekleştirdiğini anlatarak, "İngiltere dünyada önemli güçlerden biri. Bosna Hersek'te yaşanan savaşı (1992-1995) sonlandıran Dayton Barış Antlaşması'nın da şahitlerinden biri. İngiltere de ABD gibi Bosna Hersek'te huzursuzluk çıkaranlara yaptırım kararı aldı." değerlendirmesinde bulundu.

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