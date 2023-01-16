Dolar
18.75
Euro
20.28
Altın
1,915.55
ETH/USDT
1,581.70
BTC/USDT
21,200.00
BIST 100
5,207.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Boşnak lider Becirovic: Bosna Hersek durdurulamaz bir şekilde NATO'ya doğru ilerliyor

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak üyesi Denis Becirovic, ülkesinin "durdurulamaz" bir şekilde NATO'ya doğru ilerlediğini söyledi.

Ahmet Nurduhan   | 16.01.2023
Boşnak lider Becirovic: Bosna Hersek durdurulamaz bir şekilde NATO'ya doğru ilerliyor

SARAYBOSNA

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Brüksel'de bir araya gelen Becirovic, görüşmenin ardından ülkesinin NATO üyelik sürecine yönelik açıklamalarda bulundu.

Becirovic, Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak üyesi olarak seçildikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini Brüksel'e gerçekleştirdiğini kaydederek, bu ziyaretin stratejik ve sembolik öneminin olduğunu vurguladı.

Ülkesinin NATO üyeliği yoluna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Becirovic, "Bosna Hersek'in bir an önce NATO'ya ve Avrupa Birliği'ne girmesi için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bunlar bizim stratejik hedeflerimiz. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bugün yaptığımız görüşmenin ardından ülkemizdeki tüm insanlar için olumlu ve cesaret verici bir haberim var; Bosna Hersek yalnız değil ve durdurulamaz bir şekilde NATO'ya doğru ilerliyor. Bugün, NATO Genel Sekreteri'ne, Bosna Hersek'in bir an önce NATO'ya üye olması için yetkim dahilinde her şeyi yapacağımı söyledim." ifadelerini kullandı.

Sırp lider Dodik'ten Becirovic'e tepki

Bosna Hersek'in iki entitesinden Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkanı Milorad Dodik, Srna haber ajansına yaptığı açıklamada, Becirovic'in NATO açıklamalarına tepki gösterdi.

Dodik, "NATO liderlerinin, sadece bir üyenin Devlet Başkanlığı Konseyinin görüşlerini ifade edemeyeceği ve bu konuda bir anlaşma olmazsa Bosna Hersek'i temsil edemeyeceği gerçeğini göz ardı ederek toplantının bu biçimine karar vermiş olmaları endişe vericidir." diye konuştu.

"Bosna Hersek'in NATO'ya katılmadığını ve bunun RS'nin iyi bilinen bir tutumu" olduğunu vurgulayan Dodik, "Becirovic'in bahsettiklerinin hiçbiri Devlet Başkanlığı Konseyinden geçmedi, geçemez de. Becirovic'in Brüksel'den yolladığı tüm 'güzel haberler' sadece onun gibi siyasi düşünceleri olanlar için iyidir. Bu, RS içinde bulunduğu sürece Bosna Hersek için iyi bir haber değil." dedi.​​​​​​​


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Varank, Macaristan'a Türk yapımı roketatar sistemi teklif etti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsveçli profesörün ayrımcılığına uğrayan Türk öğrenciyle telefonda görüştü
50/d'li araştırma görevlilerinin kadroya alınmasına ilişkin düzenleme TBMM'de
İstanbul Boğazı'nda geçici olarak askıya alınan gemi trafiği açıldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi'yle görüştü

Benzer haberler

Boşnak lider Becirovic: Bosna Hersek durdurulamaz bir şekilde NATO'ya doğru ilerliyor

Boşnak lider Becirovic: Bosna Hersek durdurulamaz bir şekilde NATO'ya doğru ilerliyor

NATO Bosna Hersek'te bölücü söylemlerden kaçınma çağrısı yaptı

İsveç: Türkiye ile müzakereler olumlu noktada

Bakan Bozdağ: Eğer İsveç NATO'ya girmek istiyorsa sözünde durmalıdır

Bakan Bozdağ: Eğer İsveç NATO'ya girmek istiyorsa sözünde durmalıdır
İsveçli profesörden Türk öğrenciye "NATO" bahaneli ayrımcılık

İsveçli profesörden Türk öğrenciye "NATO" bahaneli ayrımcılık
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Altı eş cumhurbaşkanının olacağı bir sistem demokrasinin ruhuna aykırıdır

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Altı eş cumhurbaşkanının olacağı bir sistem demokrasinin ruhuna aykırıdır
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet