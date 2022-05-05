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Dünya

Bosna Savaşı'nda öldürülen 5 kişiye ait kalıntılar toplu mezardan çıkarıldı

Bosna Hersek'in Mostar şehri yakınlarında bulunan toplu mezardan, Bosna Savaşı (1992-1995 ) sırasında öldürülen 5 kişinin kalıntıları çıkarıldı.

Ahmet Nurduhan   | 05.05.2022
Bosna Savaşı'nda öldürülen 5 kişiye ait kalıntılar toplu mezardan çıkarıldı Fotoğraf: Ahmet Nurduhan/AA

Saraybosna

Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsünden yapılan açıklamada, Mostar'ın Medjine bölgesinde toplu mezarda bulunan 5 kişiden 4’ünün tüm kemiklerinin, 1’inin ise kemik parçalarının çıkarıldığı kaydedildi.

Ceset kalıntılarının tıbbi ve adli işlem yapılmak üzere Mostar'daki Sutina Şehir Mezarlığı'na nakledileceği belirtilen açıklamada, ayrıca DNA analizi ile kurbanların kimliklerinin belirlenmesi için kemik örneklerinin alınacağı ifade edildi.

Kazı çalışmaları, Bosna Hersek Mahkemesinin talebi üzerine Bosna Hersek Savcılığı tarafından takip edildi.

27 Nisan’da, aynı bölgede bulunan toplu mezardan Bosna Savaşı sırasında öldürülen 3 kişinin kalıntıları çıkarılmıştı.

1 Mart 1992'de başlayan Bosna Savaşı, 14 Aralık 1995'e kadar sürdü

Sırp meclisi, 21 Aralık 1991'de Yugoslavya içinde federal bir yapı olarak Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti'nin kurulması ve aynı zamanda Krajina Sırp Cumhuriyeti'nin tanınması kararı aldı. Bu karar temelinde, 9 Ocak 1992'de Bosna Hersek Sırp Halkı Cumhuriyeti ilan edildi.

Bosna Hersek'in 29 Şubat -1 Mart 1992'de yapılan referandum sonucunda bağımsızlığını ilan etmesinin ardından Sırpların kontrolündeki Yugoslav ordusu ve Sırp paramiliter birlikler, Müslüman Boşnaklara karşı etnik temizlik başlattı.

14 Aralık 1995'e kadar süren Bosna Savaşı'nda 100 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 2 milyon kişi göç etmek zorunda kaldı.

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