Dolar
25.75
Euro
28.00
Altın
1,921.20
ETH/USDT
1,647.00
BTC/USDT
26,096.00
BIST 100
7,569.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium’da düzenlenen AK Parti 22. Kuruluş Yıldönümü Programı’na katılıyor.
logo
Dünya

Bosna Hersek'teki savaşta 1993 yılında Mostar yakınlarında katledilen 16 kişi anıldı

Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşta Mostar şehri yakınlarında bulunan Rastani'de Hırvat Savunma Konseyi (HVO) birliklerince katledilen 9 Boşnak sivil ve 7 silahsız asker, ölümlerinin 30'uncu yılında anıldı.

İsmail Özdemir, Dado Omanovic  | 24.08.2023 - Güncelleme : 24.08.2023
Bosna Hersek'teki savaşta 1993 yılında Mostar yakınlarında katledilen 16 kişi anıldı Fotoğraf: Dino Donko/AA

Mostar

Ağustos 1993'te HVO birliklerince katledilenler için yapılan anıtta bir araya gelen kurban yakınları, kaybettikleri kişiler için dua etti ve anıta çiçek bıraktı.

Uborak ve Sutina'da Öldürülenler Derneği Başkanı Adnin Hasic, HVO birliklerinin bölgeyi işgali sonrası birçok kişiyi katlettiğini, öldürülenler arasında çocukların da bulunduğunu söyledi.

Hasic, katliamı yapanlar hakkında hala dava açılmadığını belirterek "Kaybettiklerimizin anısını yaşatmak bizlere düşüyor. Burada yaşananların unutulmaması için her şeyi yapacağız." dedi.

Rastani'de yaşayan Ibro Dumpor ise bugüne kadar faillerle ilgili bir dava açılmamasının kendisini üzdüğünü, hayatlarını kaybeden komşularının hatıralarını yaşatmak istediğini dile getirdi.

Dumpor, savcıları ve mahkemeleri, yaşanılanlar için harekete geçmeye çağırdı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çanakkale'de ağaçlık alanda yangın çıktı
Gaziosmanpaşa'da İBB'nin iptal ettiği bazı minibüs hatlarına ring seferleri konuldu
İstanbul'da dron destekli kırmızı ışık ihlali denetimi yapıldı
Dışişleri Bakanı Fidan, KDP Başkanı Mesut Barzani ile görüştü
Türk Kızılay, Çanakkale'deki yangın ekipleri ile vatandaşlara yemek ve su dağıttı

Benzer haberler

Bosna Hersek'teki savaşta 1993 yılında Mostar yakınlarında katledilen 16 kişi anıldı

Bosna Hersek'teki savaşta 1993 yılında Mostar yakınlarında katledilen 16 kişi anıldı

Bosna Savaşı'nda Koricanske kayalıklarında kurşuna dizilen 224 kurban törenle anıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet