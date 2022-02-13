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Dünya

Bosna Hersek'te FETÖ bağlantılı okullar vergi borcu içinde yüzüyor

Bosna Hersek Federasyonu Vergi Dairesi tarafından 2021 yılı sonunda yayınlanan vergi, katkı, harç ve diğer harçlara dayalı borcu bulunanlar listesinde, FETÖ bağlantılı eğitim kurumlarının yüklü borçları dikkat çekiyor.

Ahmet Nurduhan, Zehra Adılovıc   | 13.02.2022
Bosna Hersek'te FETÖ bağlantılı okullar vergi borcu içinde yüzüyor Bosna Hersek'te "Bosna Sema Eğitim Kurumları" ismiyle faaliyet gösteren okullar, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ardından ilk önce ABD merkezli "Global Education" şirketine satılmış, arkasından da İngiliz "Richmond Park Education" isimli şirkete devredilmişti. (Arşiv)

Saraybosna

Bosna Hersek Federasyonu Vergi Dairesi'nin verilerine göre, FETÖ bağlantılı Richmond College'ın devlete olan borcu 175 bin avro düzeyinde bulunuyor.

Saraybosna'da faaliyet gösteren Richmond Park İlkokulunun borcu 158 bin avroyu aşarken, yine Saraybosna'da bulunan International High School'un borcu 128 bin avronun üzerinde.

Zenica’da faaliyet gösteren terör örgütü FETÖ'ye bağlı Richmond Park İlköğretim Okulunun 31 Aralık itibarıyla vergi, katkı, harç ve diğer ücretler olmak üzere devlete olan toplam borcunun 103 bin avro olduğu belirtilirken, yine aynı örgütle bağlantılı Saraybosna Türk Boşnak Kolejinin de yaklaşık 55 bin avro borçlu olduğu ifade edildi.

Zenica'da faaliyet gösteren FETÖ bağlantılı Richmond Park Ortaokulunun borcunun da 53 bin avroyu aştığı kaydedildi.

Bosna Hersek Federasyonu Vergi Dairesinin yaptığı açıklamaya göre, FETÖ ile bağlantılı kurumların toplam borcu 675 bin avroyu aşıyor.

FETÖ'nün okulları satış oyunu

Fetullahçı Terör Örgütü, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından Bosna Hersek'teki okullarının sözde yabancı şirketlere devriyle ilgili hülle işlemlere imza atmıştı.

FETÖ bünyesindeki Bosna Sema okullarının FETÖ bağlantılarının gizlenmesi için, İngiliz ve Amerikan şirketlerine satıldığı açıklanmıştı.

FETÖ firarisi Önder Aytaç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'teki okulların FETÖ bağlantısını açıkça kabul ederek "Bosna’daki hizmet hareketine ait okullar borç batağında mı? Bosna'daki öğretmenleri köle olarak mı görüyorsunuz? Neden maaşlarını çok az veriyorsunuz? Kıdem tazminatlarını ödemiyorsunuz? Bosna'da restoran ve turizm şirketi vb. işletmeler açmak ne zamandan beri hizmet oldu?" ifadesini kullanmıştı.

Firari FETÖ'cü Aytaç'a göre Bosna Hersek'teki okulların sözde İngiliz ve Amerikalı şirketlere satışı ise sadece bir aldatmaca. Aytaç, "İngiliz şirketi aldı, Amerikan şirketi aldı, diyorlar ama o da dünyanın pek çok yerinde söyledikleri yalanın bir diğer çeşidi. Herkes biliyor kimlerin aldığını ya da almadığını." ifadelerine yer vermişti.

Okullar son 5 yılda iki kez el değiştirdi

Bosna Hersek'te "Bosna Sema Eğitim Kurumları" ismiyle faaliyet gösteren FETÖ okulları, terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilk olarak ABD merkezli "Global Education" şirketine satılmış, ardından İngiliz "Richmond Park Education" şirketine devredilmişti.

Son 5 yılda iki kez el değiştirdiği bilinen okullar her defasında FETÖ bağlantısını inkar etmişti. Bosna Hersek'teki FETÖ okullarının bu satış hilelerine rağmen 15 Temmuz darbe girişiminin ardından hızlanan öğrenci kaybı durdurulamamıştı.

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