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Dünya

Bosna Hersek'te eski Sırp askere savaş suçundan 15 yıl hapis cezası verildi

Bosna Hersek Mahkemesi, ülkede 1992-1995'te yaşanan savaşta "savaş suçu" işlediği gerekçesiyle eski Sırp asker Boban İndjic'i 15 yıl hapse mahkum etti.

Ahmet Nurduhan   | 19.01.2023
Bosna Hersek'te eski Sırp askere savaş suçundan 15 yıl hapis cezası verildi Fotoğraf: Nermin Basovic/AA

Saraybosna

Mahkemeden yapılan yazılı açıklamada, İndjic'in, Sırp Cumhuriyeti Ordusu (VRS) mensubu olarak 27 Şubat 1993'te Ştrpci kasabasındaki tren istasyonundan 20 kişinin kaçırılmasına katkı sağladığı ve "savaş suçu" işlediği gerekçesiyle 15 yıl hapse çarptırıldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca konuyla ilgili temyiz başvurusu yapılmasının mümkün olduğu belirtildi.

"Ştrpci Katliamı"

Belgrad-Bar hattındaki "671" numaralı trenden 27 Şubat 1993'te Bosna Hersek'in Rudo beldesindeki Ştrpci İstasyonu'nda, o zamanki Visegrad'ın parçası olarak faaliyet gösteren Sırp Cumhuriyeti Ordusu "İntikamcılar'' (Osvetnici) askeri oluşumunun üyeleri, Milan Lukic komutasında çoğu Boşnak 20 yolcuyu alıp Prelovo (Visegrad) köyüne götürmüş ve işkence ederek öldürmüştü.

"Ştrpci Katliamı" ve 1992-1994'te Bosna Hersek'in doğusunda Visegrad şehrindeki Boşnak halkına karşı insanlık suçu işlemekten Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından 2009'da yargılanan "İntikamcılar" birliğinin komutanı Milan Lukic, ömür boyu hapse çarptırılmıştı.

Visegrad Tugayı Müdahale Bölüğü'nün gönüllü müfrezesinin komutanı "Resavac" ve "Çekirge" olarak bilinen Nebojsa Ranisavljeviç 15 yıl ve Visegrad Tugayı'nın üyesi Mico Joviciç 5 yıl hapse mahkum edilmişti.

Ştrpci'de 27 Şubat 1993'te işlenen suç nedeniyle Karadağ'da yargılanan ve 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Ranisavljeviç, duruşmada katliamın bir ay önceden planlandığını, Sırbistan'ın devlet kurumlarının da olaydan haberdar olduğunu söylemiş, buna rağmen hiçbir Sırp kurumu sorumluluk üstlenmemişti.

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