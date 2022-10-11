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Dünya

Bosna Hersek'in Sırp entitesindeki tartışmalı oylar 13 Ekim'de yeniden sayılacak

Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonu (CIK), ülkenin iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'ndeki (RS) tartışmalı RS Başkanlığı oylarının 13 Ekim Perşembe günü yeniden sayılacağını duyurdu.

Ahmet Nurduhan   | 11.10.2022
Bosna Hersek'in Sırp entitesindeki tartışmalı oylar 13 Ekim'de yeniden sayılacak

Saraybosna

CIK'ten yapılan açıklamada, RS Başkanlığı oylarının yeniden sayılma işleminin, 13 Ekim Perşembe günü, ülkenin başkenti Saraybosna'daki Zetra Spor Salonu'nda gerçekleştirileceği ifade edildi.

CIK'ten dün yapılan açıklamada ise, 2 Ekim Pazar günü yapılan seçimde RS Başkanlığına ilişkin oylarda, sonucu yanıltıcı kanıtlar bulunduğuna işaret edilerek sandıkların yeniden açılıp, oyların sayılmasına karar verildiği belirtilmişti.

RS Başkanlığı tartışması

RS Başkanlığı için yarışan iki aday Bağımsız Sosyal Demokratlar Birliği (SNSD) Başkanı Milorad Dodik ve Demokratik İlerleme Partisi (PDP) adayı Jelena Trivic arasında seçimi "biz kazandık" yarışı yaşanmıştı.

Seçim akşamı iki parti kanadı da kendi adaylarının seçimi kazandığına dair açıklamalar yaparken, Dodik de Trivic de zafer konuşması yapmıştı.

CIK'in yayımladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Dodik'in seçimi önde tamamlayarak yeni RS Başkanı olduğu açıklanmıştı.

Tüm bu yaşananlar üzerine RS'deki muhalefet partileri Dodik'in seçimi "hileyle" kazandığını belirterek oyların yeniden sayılması için CIK'e başvurmuştu.

Muhalefet partileri binlerce kişinin katılımıyla perşembe ile pazar akşamları da protestolar düzenlemişti.

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