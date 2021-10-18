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Dünya

Bosna Hersek'in Hırvatistan sınırındaki göçmenlerin tek isteği Avrupa'ya gitmek

Bosna Hersek'in, Avrupa Birliği (AB) ülkesi Hırvatistan sınırında bulunan Velika Kladusa'daki Miral Kampı'nda kalan 400 göçmen, daha iyi bir hayat umuduyla Batı Avrupa ülkelerine gitmek için bekliyor.

Vesna Besic, Lejla Biogradlija   | 18.10.2021
Bosna Hersek'in Hırvatistan sınırındaki göçmenlerin tek isteği Avrupa'ya gitmek Fotoğraf: Samır Jordamovıc - Anadolu Ajansı

Velika Kladusa

Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen göçmenler, sıkışıp kaldıkları Bosna Hersek'ten ayrılmayı umut ediyor.

Bosna Hersek'e 2,5 yıl önce gelen Ahmet Ahmedi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afganistan'dan geldiğini ve Almanya ya da Fransa'ya gitmek istediğini ifade ederek "Afganistan'da hayat yok, hele şimdi orada savaş var. Bizim tek istediğimiz normal bir hayat." dedi.

Faslı Yusuf Arheim de ailesini geride bırakıp 16 yaşında olmasına rağmen buraya kadar geldiğini söyleyerek yarım bıraktığı eğitimine İngiltere'de devam etmek istediğini belirtti.

1000 kadar göçmen kamplara yerleştirildi

Velika Kladusa'daki 700 kişi kapasiteli Miral Kampı'nda sadece erkek göçmenlerin kaldığı, kampa haftanın 6 günü sağlık ekiplerinin geldiği ve göçmenleri kontrolden geçirdiği bilgisi paylaşıldı.

Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki kentte yaklaşık 2 bin göçmen kaldığı, 1000 kadar göçmenin kamplara yerleştirildiği, geriye kalan kısmın ise ormanlık alanlarda kendi imkanlarıyla kurdukları çadırlarda kaldığı kaydedildi.

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