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Dünya

Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki kimlikle seyahat uygulaması hazırlık aşamasında

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği, Bosna Hersek'e girişlerde pasaport uygulamasının devam ettiğini duyurdu.

Lejla Biogradlija   | 15.11.2022
Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki kimlikle seyahat uygulaması hazırlık aşamasında Fotoğraf: İsa Terli/AA

Saraybosna

Bosna Hersek ile Türkiye arasında kimlikle seyahat uygulamasına ilişkin anlaşmanın imzalanması için teknik hazırlıkların devam ettiği, halihazırda Bosna Hersek'e girişlerde pasaport uygulamasının devam ettiği ifade edildi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğince yapılan açıklamada, Türkiye ile Bosna Hersek arasında kimlikle seyahat uygulamasının başlatılması için bir anlaşma yapılması noktasında mutabakat sağlandığı belirtildi.

Söz konusu anlaşmanın imzalanması ve yürürlüğe girmesi için gereken teknik hazırlıkların Bosna Hersek iş birliğinde sürdürüldüğüne işaret edilen açıklamada, anlaşmanın yürürlüğe girdiği zamanın vatandaşlarla paylaşılacağı aktarıldı.

Açıklamada, kimlikle seyahat uygulamasının hazırlık aşamasında olduğuna işaret edilerek, halihazırda Bosna Hersek'e girişlerde pasaport uygulamasının devam ettiği kaydedildi.

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