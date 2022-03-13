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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Borrell, Ukrayna'nın uçuşa yasaklı bölge ilan edilemeyeceğini savundu

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, Ukrayna'nın uçuşa yasaklı bölge ilan edilmesi talebinin gerçekleştirilemez olduğunu söyledi.

Şenhan Bolelli   | 13.03.2022
Borrell, Ukrayna'nın uçuşa yasaklı bölge ilan edilemeyeceğini savundu

Madrid

Borrell, El Periodico de Catalunya gazetesine verdiği demeçte, "Uçuşa yasaklı bölge istediğinde, bu, onu ihlal eden Rus uçaklarını düşürme kapasitesine ve iradesine sahip olmak anlamına gelir. Bu da mevcut çatışmayı bir 3. dünya savaşına dönüştürmek olur ve bunu yapmak istemediğimiz açık." şeklinde konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde tahmininden daha fazla kayıp verdiğini ve hava sahasını kontrol edemediğini savunan Borrell, "Putin, Ukrayna'nın zayıf olduğunu, birkaç günde teslim olacağını, Batı'nın da bölündüğünü, bu kadar güçlü finans ve ekonomik yaptırım kararları alamayacağımızı düşünüyordu ama hepsinde yanıldı." dedi.

"AB'nin amacı Putin'i devirmek değil, baskı yapmak." diyen Borrell, "Rus siyasi sisteminde yaşananlar Rusların meselesidir. Rusya'ya siyasi rejimini değiştirmesi için yaptırım uygulamıyoruz. Açık bir şekilde, Putin'in siyasi desteğinin temeli olan oligarkları yaptırımlarla cezalandırıyoruz." açıklamasında bulundu.

Borrell, Rusya'nın "savaşı kazanması ve Ukrayna'nın buna boyun eğmesi halinde bunun en güçlünün en zayıfı ezmesi ve orman kanununun kapılarının açılması anlamına geleceğini" ifade etti.


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