Boko Haram ile mücadelede sembol kadın: Mama Boko Haram

ABUJA - GÖKHAN KAVAK/ADAM ABU BASHAL

Nijeryalı Avukat Aisha Wakil, ülkenin kuzeyinde terör örgütü Boko Haram'a katılanların silahlarını bırakarak eve dönmelerini sağlayabilmek amacıyla yıllardır sürdürdüğü mücadelesi nedeniyle "Mama Boko Haram" olarak anılıyor.

Üniversite yıllarına kadar Hristiyan olarak yaşayan ve daha sonra İslam'ı seçen Avukat Wakil, Boko Haram örgütünün doğduğu Borno eyaletinde barış için verdiği çabalar nedeniyle "Boko Haram'ın annesi" anlamına gelen "Mama Boko Haram" olarak tanınıyor.

Nijerya'da 10 yıldır devam eden Boko Haram saldırılarının sonlanması ve ülkede barışın sağlanması için çaba gösteren Avukat Wakil, AA muhabirine, Boko Haram örgütü ve bölgede barışın sağlanması için verdiği mücadele ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Wakil, Boko Haram örgütünün Nijerya'da düzenlediği saldırıların sona ermesi için devlet ile örgüt üyeleri arasında arabuluculuk yapmaya çalıştığını dile getirerek, "Örgüt üyelerinin silahlarını bırakarak eve dönmeleri için çabalıyorum. Çok tehlikeli bir işe bulaştığımı biliyorum ama çocuklarımızı ve ülkemizi kurtarabilmek için bunu yapmalıyız." diye konuştu.

İslam dinini kabul ederek Borno'ya yerleşti

İgbo etnik grubuna mensup bir aileden dünyaya gelen Wakil, 1989 yılında hukuk eğitimi almak için Borno eyaletindeki Maiduguri Üniversitesine kaydoldu ve burada bir Müslüman'la evlenerek İslam dinini seçti.

Örgütün 2009 yılında saldırılara başlamasından bu yana gençleri örgütten kurtarmaya çalışan Avukat Wakil, "Bugün Boko Haram örgütünün düzenlediği saldırıların ya da yürüttüğü faaliyetlerin bir tanesinin bile onların iddia ettiği gibi dinle alakası yok. Hatta bazen evime geldiklerinde kendilerini, telefonda güvendiğim askerler ile görüştürüp silah bırakmalarını sağlamaya çalışıyorum. Bu çabalarım sayesinde bugüne kadar Boko Haram örgütünün rehin tuttuğu insanların bir kısmının serbest bırakılmasını sağladım." dedi.

Boko Haram örgütünün kurucusuyla yakın temas kurdu

Borno eyaletindeki ihtiyaç sahibi çocuklarla da yakından ilgilenen Wakil, bu nedenle, örgüte katılan gençlerin birçoğunu yıllardır tanıyor.

Borno eyaletine 1989 yılında geldiğini söyleyen Wakil, "İlk geldiğimde bugün Boko Haram'a katılan insanların çoğu çocuktu ve onlarla çok yakın ilişki kurduk. Onun için bana herkes 'mama' yani 'anne' diyor. Bu çocuklar her haftasonu bana gelirlerdi, onların karınlarını doyurur ve yardım ederdim." diye konuştu.

Wakil, örgütün kurucusu ve ilk lideri Muhammed Yusuf ile de görüştüğünü dile getirerek, "Boko Haram ilk kurulduğunda çok önem vermedim ve sıradan bir grup olarak gördüm. Bu örgütün güçlenip bu kadar ileri gidebileceğini tahmin etmemiştim." ifadelerini kullandı.

Yıllar önce çocukken yardım ettiği insanların Boko Haram örgütüne katılmasına rağmen kendisiyle iletişim kurmaya devam ettiğini anlatanWakil, bu insanlara ön yargıyla bakılmaması gerektiğinin altını çizdi.

"Hükümet diyalog kurarsa birçoğu eve döner"

Wakil, "Boko Haram örgütü üyelerinin bazılarıyla hala temas halindeyim. Bugün hala Sambisa ormanından bana gelenler oluyor ve onlara telefon, kıyafet, gıda gibi yardımlarda bulunuyorum. Hükümet, Boko Haram örgütü üyeleriyle diyalog kurarsa birçoğu silahlarını bırakıp eve döner." dedi.

Bir önceki devlet başkanı Goodluck Jonathan döneminde arabuluculuk çalışmaları yürüttüğünü dile getiren Wakil, "O dönemde Boko Haram üyelerinin hükümetten kendileri için af ve çatışmalarda harap olan bölgelerin onarılmasını istiyorlardı. Hükümet bu talepleri yerine getirseydi bu insanlar silahlarını bırakarak tekrar insanların arasına girmeye hazırdı." şeklinde konuştu.

Örgütün Ebubekir Shekau ve bu Musab el-Barnavi grubu olarak ikiye bölündüğünü hatırlatan Wakil, terör saldırılarının sona ermesi için hükümetin bu iki grup ile de barış yapması gerektiğine dikkati çekti.

Wakil, Boko Haram sorununun çözülmesi için birçok konferans ve programa katılırken, verdiği mücadeleyi konu alan "Boko Haram'la konuşan kadın" ismiyle kısa film de çekildi.