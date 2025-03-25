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Dünya

BofA'dan "Türkiye'de enflasyonist etki şu ana kadar sınırlı" değerlendirmesi

ABD'li yatırım bankalarından Bank of America (BofA), geçen hafta Türk piyasalarında yaşanan dalgalanmaların enflasyonist etkisinin şu ana kadar sınırlı olduğunu belirtti.

Bahattin Gönültaş  | 25.03.2025 - Güncelleme : 25.03.2025
BofA'dan "Türkiye'de enflasyonist etki şu ana kadar sınırlı" değerlendirmesi

Berlin

Bank of America müşterilerine gönderdiği "Belirsizliğin dağılması muhtemel" başlıklı raporda, Türk ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Siyasi belirsizliğin geçen hafta Türk piyasalarında dalgalanmalara neden olduğuna yer verilen raporda, siyasi belirsizliğin muhtemelen bundan sonra azalacağı ve enflasyonist etkisinin şu ana kadar sınırlı kaldığı ifade edildi.

Raporda, ülkede yerel döviz talebinin çok sınırlı olduğu ve döviz açığı bulunan şirketler tarafından talebin domine edildiği aktarıldı.

Türkiye’de ekonomi yönetiminin görevinin başında olduğu ve durumu kontrol altında tuttuğuna vurgu yapılan raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye ziyaretinde görüştüğümüz politika yapıcılar istikrarı yeniden tesis etmek ve dezenflasyon programına devam etmek için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıydı. Yaşananlara rağmen programa yönelik siyasi destek devam etmekte. İzlenimimiz, politika yapıcıların net yol haritalarına sahip oldukları ve piyasayı istikrara kavuşturmak için bazı adımlar attıkları yönünde."

BoFA’nın raporunda, "Siyasi belirsizlik şu andan itibaren beklediğimiz gibi dağılırsa, şokun enflasyonist etkisi sınırlı olacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

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