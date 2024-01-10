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Dünya

Boeing, uçağın acil çıkış kapısının uçuş sırasında kopmasındaki hatayı kabul etti

ABD'li uçak üreticisi Boeing, "Boeing 737 MAX 9" tipi yolcu uçağının acil çıkış kapısının uçuş sırasında kopmasındaki hatayı kabul ettiğini açıkladı.

Irmak Akcan  | 10.01.2024 - Güncelleme : 10.01.2024
Boeing, uçağın acil çıkış kapısının uçuş sırasında kopmasındaki hatayı kabul etti

Ankara

BBC'nin haberine göre, Boeing Üst Yöneticisi Dave Calhoun, şirketin hatasını kabul ettiğini belirtti.

Calhoun, "Bu duruma ilk olarak hatamızı kabul ederek yaklaşacağız. Yaklaşımımız her adımda yüzde yüz şeffaflık sağlayacak şekilde olacak." ifadelerini kullandı.

Dave Calhoun ayrıca şirketin soruşturma sürecinde Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) ile işbirliği içinde olacağını aktardı.

NTSB, Alaska Hava Yollarına ait olan "Boeing 737 MAX 9" tipi yolcu uçağının, acil çıkış kapısının Portlandlı bir öğretmenin bahçesinde bulunduğunu bildirdi.

Soruşturmayı yürüten yetkililer, Alaska Hava Yollarının kazadan birkaç gün önce, uçağa basınç uyarıları yüzünden kısıtlama getirdiğini ortaya koydu.

"Boeing 737 MAX 9" tipi yolcu uçağının gövdesinden bir parçanın kopması

ABD'de Alaska Hava Yollarına ait "Boeing 737 MAX 9" tipi yolcu uçağı, 5 Ocak akşamı havadayken gövdesinden bir parçanın kopması nedeniyle acil iniş yapmıştı.

Oregon'dan Kaliforniya'ya giden uçak kalkıştan yaklaşık 35 dakika sonra acil iniş yapmak zorunda kalırken, gövdeden bir parçanın koptuğu bölümde yolcu bulunmadığı bilgisi verilmişti.

Alaska Hava Yollarından yapılan açıklamada, uçağın 171 yolcu ve 6 kabin görevlisiyle güvenli şekilde indiği duyurulmuştu.

Açıklamada, "737 MAX 9" tipi 65 uçağın incelenmesi için geçici olarak kullanım dışı bırakılacağı belirtilerek, incelemelerin birkaç gün süreceğinin tahmin edildiği bildirilmişti.

NTSB, olayla ilgili araştırma başlatmıştı.

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