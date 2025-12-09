Dolar
Dünya

Rusya'nın İvanovo bölgesinde askeri nakliye uçağı düştü

Rusya'nın İvanovo bölgesinde "An-22" tipi askeri nakliye uçağının düştüğü bildirildi.

Dmitri Chirciu  | 09.12.2025 - Güncelleme : 09.12.2025
Rusya'nın İvanovo bölgesinde askeri nakliye uçağı düştü

Moskova

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İvanovo bölgesinde An-22 tipi askeri nakliye uçağı, onarım sonrası test uçuşu sırasında ıssız bir yere düştü." ifadesi kullanıldı.

Olay yerine arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiği belirtilen açıklamada, uçaktaki mürettebatın akıbetinin belirsiz olduğu kaydedildi.

Açıklamada, uçağın düşme nedeninin araştırılacağı aktarıldı.

Rus basınında, uçakta 7 kişinin bulunduğu ifade ediliyor.

