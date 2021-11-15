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Bakan Kasapoğlu, Ankara’da “Gölbaşı Belediyesi Uluslararası Bilardo Kompleksi Açılış Töreni”nde konuşuyor.
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Dünya

Rusya, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen kriziyle ilgili 'ara bulucu' olabilir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen kriziyle ilgili Rusya’nın "müzakere ara bulucusu" olarak yardımcı olabileceğini söyledi.

Ali Cura   | 15.11.2021
Rusya, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen kriziyle ilgili 'ara bulucu' olabilir

Moskova

Peskov, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen kriziyle ilgili gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daha önce göçmen krizinin çözülmesi için mümkün olan her şekilde yardım etmeye hazır olduğunu söylediğinin hatırlatılması üzerine Peskov, Rusya’nın "müzakere ara bulucusu" olarak bu hususta yardımcı olabileceğini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizinden Belarus yönetimi ile Moskova’yı sorumlu tutmasına ve bu yolla "Rusya’nın Ukrayna sınırındaki adımlardan dikkatleri başka yere çekmeyi amaçladığı" yönündeki iddiaya da cevap veren Peskov, "Bu açıklamayı yanlış buluyoruz." dedi.

Peskov, sınırdaki durumla ilgili tüm suçu Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’ya yüklemenin yanlış olacağını ifade ederek sınırda bulunan ve bir haftadır soğuk hava koşullarında yaşayan birkaç bin kişinin kaderini kimsenin düşünmediğine dikkat çekti.

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