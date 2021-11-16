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Dünya

Rusya yörüngedeki faal olmayan uydusunu füzeyle vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, yörüngede faal olmayan bir uydusunu füzeyle vurduğunu açıkladı.

Emre Gürkan Abay   | 16.11.2021
Rusya yörüngedeki faal olmayan uydusunu füzeyle vurdu

Moskova

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 15 Kasım’da uzayda bulunan bir Rus uydusunun füzeyle başarıyla vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, “1982’den bu yana yörüngede bulunan ve artık çalışmayan Tselina-D adlı uzay aracı başarıyla vurulmuştur.” denildi.

ABD’nin söz konusu faaliyeti nedeniyle Rusya’ya yönelik suçlamalarına da yanıt verilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Rusya’nın, söz konusu denemeyle Uluslararası Uzay Üssü (ISS) için tehlike oluşturduğuna yönelik ABD tarafından yapılan açıklamaları ikiyüzlülük olarak değerlendirmekteyiz. ABD kimseye bilgi vermeden insansız hava araçları da dahil olmak üzere son model ekipmanlarını yörüngede aktif olarak deniyor ve geliştiriyor. Uzayda daha önce benzer denemeler ABD, Çin ve Hindistan tarafından da gerçekleştirilmiştir.”

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, dün yaptığı açıklamada, Rusya'nın uzay aracını vurmasının ISS faaliyetlerine tehlike oluşturduğunu öne sürmüş ve Moskova yönetimini kınamıştı.

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