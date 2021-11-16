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Dünya

Lukaşenko ve Putin, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizini görüştü

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizini görüştü.

Ali Cura   | 16.11.2021
Lukaşenko ve Putin, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizini görüştü

Minsk

Belarus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, iki liderin gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Belarus-Polonya sınırındaki durumun ve Rusya-Belarus Birlik Devleti'nin savunma alanındaki ortak eylemlerinin ele alındığı bildirildi.

Ukrayna'daki durum ile ABD'nin Rusya sınırlarında ve Karadeniz'deki plan dışı askeri tatbikatlarının da müzakere edildiği aktarılan açıklamada, Lukaşenko'nun, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında Putin'e bilgi verdiği kaydedildi.

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