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Dünya

Ukrayna, Rusya'nın Donbas'a yönelik 'ekonomik entegrasyon' adımına ilişkin nota gönderdi

Ukrayna, ayrılıkçıların kontrolü altındaki Donbas bölgesinde üretilen ürünlerin, Rusya pazarında Rus ürünleriyle denk statüye sahip olmasını öngören kararnameye ilişkin Rusya'ya protesto notası gönderdi.

Talha Yavuz   | 16.11.2021
Ukrayna, Rusya'nın Donbas'a yönelik 'ekonomik entegrasyon' adımına ilişkin nota gönderdi

Kiev

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu kararnamenin Ukrayna'nın iç işlerine karışılması ve yasalarının ihlali olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Kararnamenin Rusya'nın ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas bölgesini kendi siyasi ve ekonomik etki alanına çekme siyasetini ortaya koyduğu belirtilen açıklamada, bu hareketlerin Minsk Anlaşması kapsamında Rusya'nın yükümlülükleriyle çeliştiği vurgulandı.

Açıklamada, konuya ilişkin protesto notası gönderildiği aktarılarak, Ukrayna'nın krizin çözümünde Rusya'yı siyasi ve diplomatik yola sevk etmek için uluslararası destek toplamaya devam edeceği kaydedildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün, Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas bölgesinde üretilen ürünlerin, Rusya pazarında Rus ürünleriyle denk statüye sahip olmasını öngören kararnameye imza atmıştı.

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