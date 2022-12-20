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Dünya

BM'ye göre İsrail-Filistin çatışmasında bu yıl şimdiye kadar 170 kişi hayatını kaybetti

Birlemiş Milletlerin (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, Filistin-İsrail çatışmasında 2022'de şimdiye kadar 170'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Dilara Karataş   | 20.12.2022
BM'ye göre İsrail-Filistin çatışmasında bu yıl şimdiye kadar 170 kişi hayatını kaybetti

Birlemiş Milletler

BM Güvenlik Konseyi'ne brifing veren Wennesland, çatışmalarda bu yıl şimdiye kadar 150'den fazla Filistinli, 20'den fazla İsraillinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Wennesland, "Güvensizliği artıran ve çatışmada barışçıl bir çözümü baltalayan sivillere yönelik şiddetin, her iki tarafta da ciddi artışından ötürü endişe duyuyorum." dedi.

Açıklamada, şiddete son verilmesi ve tüm faillerin hesap vermesi çağrısında bulunan Wennesland, son yıllardaki en yüksek can kaybının yaşandığına dikkati çekti.

Wennesland, BM kararlarının ve uluslararası hukukun aleni bir ihlali olarak değerlendirilen İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yerleşim yerlerinin genişlemesiyle ilgili endişelerini de dile getirdi.

2022'de Batı Şeria'nın C Bölgesi'nde yaklaşık 4 bin 800 konut inşa edildiğini aktaran Wennesland, konut birimi sayısının bir önceki yıla göre üç kattan fazla arttığını vurguladı.

Tor Wennesland, İsrail'e tüm yerleşim faaliyetlerinin ilerlemesini ve Filistinlilerin sahip olduğu mülklerin yıkımını durdurma çağrısında bulundu.

Ayrıca Wennesland, bölgedeki yetkilileri ve uluslararası toplumu sahadaki olumsuz gidişatı değiştirmek ve tarafları karşılıklı bir çözüm elde etmek için somut adımlar atmaya da çağırdı.

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