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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

BM'nin Acil Yardım Koordinatörü Griffiths, Ukrayna'nın Buça şehrini ziyaret etti

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Ukrayna'nın Buça şehrinde incelemelerde bulundu.

Davit Kachkachishvili   | 07.04.2022
BM'nin Acil Yardım Koordinatörü Griffiths, Ukrayna'nın Buça şehrini ziyaret etti Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

Kiev

Griffiths ve beraberindeki heyet, Ukrayna ordusunun geçen hafta kontrolü yeniden sağladığı Buça'da yoğun çatışmalardan etkilenen kent merkezini ve ardından sivillerin cesetlerinin getirildiği toplu mezarı ziyaret etti.

Heyete bilgi veren yetkililer, sadece şehrin merkezinde ki Aziz Andria Kilisesi'nin yanında açılan mezara 300'e yakın cesedin getirildiğini aktardı.

Buça'da açılan ve Rus askerleri tarafından öldürüldüğü iddia edilen sivillerin cesetlerinin bulunduğu mezar henüz kapatılmadı. Buraya gelenler, mezarda siyah torbaların içinde bulunan cesetleri görebiliyor.

Buça yaralarını sarmaya başladı

Bu arada, Buça halkı, kontrolün tekrar Ukrayna'ya geçmesinin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor.

Şehirdeki yıkılan evlerin ve yanmış araçların enkazlarının kaldırılması için çalışmalar yapılıyor.

Öte yandan, kent merkezinde bulunan belediye binasının önündeki parkta açılan yardım merkezinde gönüllüler tarafından ihtiyaç sahiplerine insani yardım dağıtılmaya başlandı.

Gönüllülerden Valerya Patakynka, psikolog olduğunu ve Buça'ya insanlara yardım etmek için geldiğini aktararak, "Diğer birçok insan gibi ben de ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için gönüllü olarak çalışıyorum." dedi.

Öncelikle çocuk, yaşlı, engelli ve hastaların ilaç ve yemek ihtiyaçları olduğunu aktaran Patakynka,"Buça'da insanlar elektriksiz, susuz kaldı. Yemek bile hazırlayamıyorlar, onlara hazır yemekleri getirdik." diye konuştu.

Rus askerleri tarafından ayağından vurulduğu için yardım almaya bastonla gelen Buça sakini Valeri Matveenko, sivil olmasına rağmen hedef alındığını, Rusların çekildiği gün kendisine sokakta ateş açıldığını anlattı.

Matveenko, Rus askerlerinin Buça'da bulundukları süre içinde sivilleri acımasızca öldürdüklerini vurgulayarak, "Bizim ordumuz gelip bizi kurtarır diye dakika ve saatleri sayıyordum." ifadelerini kullandı.

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