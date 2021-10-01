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Dünya

BM'nin 7 personelini ülkeden kovan Etiyopya: Diğerlerine önemli bir ders oldu

Tufan Aktaş   | 01.10.2021
BM'nin 7 personelini ülkeden kovan Etiyopya: Diğerlerine önemli bir ders oldu

İstanbul

İç işlerine karıştığı gerekçesiyle 7 Birleşmiş Milletler (BM) personelini "istenmeyen kişi" ilan eden Etiyopya aldığı kararı savunarak, bunun benzer tavır sergileyen diğer yetkililere ders olacağını açıkladı.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dina Mufti açıklamasında, 7 BM personelinin sınır dışı edilmesi kararının benzer durumdaki diğer kişilere önemli ders verdiğini dile getirdi.

Mufti, "Sağlık hizmetleri sunması gereken bazı uluslararası örgütler, insanların sağlığını tehlikeye atan yıkıma hizmet ederken bulunuyor." ifadesini kullandı.

Sözcü ayrıca insani yardım faaliyetlerinde bulunan kişilerin ülkedeki yasalara uyması gerektiğini de belirtti.

Etiyopya hükümeti dün, ülkede faaliyet gösteren 7 BM personelinin 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istemişti.

Etiyopya hükümetinin ülkeyi terk etmesini istediği kişiler arasında BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Etiyopya Temsilcisi Adele Khodr ve BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) İnsani İşler Koordinatörü Grant Leaity gibi isimler de bulunuyor.

Bölgedeki çatışmalar nedeniyle insani kriz artıyor

Federal ordu ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında Tigray eyaletinde yaşanan güç mücadelesinin komşu eyaletlere sıçramasının ardından bölgedeki insani kriz derinleşti.

Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan operasyonlarda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da Tigray'ın başkenti Mekelle'den çekilmişti.

Tek taraflı ateşkes ilan eden hükümet, TPLF'nin kuzeydeki hızlı ilerleyişi sonrası karşı saldırıya geçmişti.

Ülkenin kuzeyinde 10 aydır süren çatışmalar yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden ederken 5 milyondan fazla kişi de acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Eğitim ve sağlık kurumlarının çalışamaz hale geldiği Tigray'a güvenlik ve yakıt sıkıntısı nedeniyle yeterli yardım ulaştırılamıyor.

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