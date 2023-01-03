Dolar
18.72
Euro
19.75
Altın
1,839.57
ETH/USDT
1,211.40
BTC/USDT
16,669.00
BIST 100
5,626.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BMGK'nın yeni geçici üyeleri Ekvador, Japonya, Malta, Mozambik, İsviçre oldu

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) yeni geçici üyeleri Ekvador, Japonya, Malta, Mozambik ve İsviçre göreve başladı.

Büşra Selvi Öğütcen   | 03.01.2023
BMGK'nın yeni geçici üyeleri Ekvador, Japonya, Malta, Mozambik, İsviçre oldu

Ankara

Söz konusu ülkeler, 2023-2024 döneminde 15 üyeli konseyin geçici üyeleri olarak görev yapacak.

Ekvador, Japonya, Malta, Mozambik ve İsviçre, görev süresi 31 Aralık'ta dolan Hindistan, İrlanda, Kenya, Meksika ve Norveç'in yerine BMGK'de temsil edilecek.

Mozambik ve İsviçre ilk kez geçici üye olurken, daha önce Malta 2, Ekvador 4 ve Japonya 12 kez bu görevi üstlenmişti.

Arnavutluk, Brezilya, Gabon, Gana ve Birleşik Arap Emirlikleri de halihazırda konseyin geçici üyelerinden.

Toplam 15 üye ülkenin bulunduğu BM Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi, veto hakları da olan ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa'dan oluşuyor.

Kalan 10 üye ülke ise BM'nin 5 coğrafi grubu arasından BM Genel Kurulunda seçiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Cumhurbaşkanı'mızın Sayın Putin ve Zelenski ile bir telefon görüşmesi olacak
İçişleri Bakanı Soylu: 130 bin 981 kırsal operasyonda 129 terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Hac farizası inşallah bu yıl da en güzel, ideal şekilde organize edilecektir
Sivas'ta köpeğin saldırısına uğrayan kadın yaralandı
2023 yılı hac kaydı ve güncelleme işlemleri 5 Ocak'ta başlayacak

Benzer haberler

BMGK'nın yeni geçici üyeleri Ekvador, Japonya, Malta, Mozambik, İsviçre oldu

BMGK'nın yeni geçici üyeleri Ekvador, Japonya, Malta, Mozambik, İsviçre oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet